El polémico caso de la trabajadora de la tienda Zara en el centro comercial Unicentro, en el norte de Bogotá, dio un giro inesperado tras la revelación de un audio completo que expone una perspectiva completamente diferente sobre los hechos. Lo que inicialmente se viralizó como una presunta y grave falta laboral, en la que se aseguraba que a la joven María Alejandra Rojas la habían despojado de su calzado obligándola a salir descalza a la calle, ahora es puesto en tela de juicio tras conocerse detalles de una conversación previa entre la empleada y sus superiores.

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El núcleo de la controversia gira en torno a la naturaleza del calzado que desató la discusión al finalizar la jornada. Mientras la denuncia inicial sugería que se trataba de una dotación definitiva que le fue retirada arbitrariamente, la nueva grabación y los testimonios recopilados apuntan a que los zapatos habrían sido facilitados de manera estrictamente temporal. Según se escucha en el audio, la trabajadora se habría presentado a laborar utilizando zapatos de tacón, incumpliendo el reglamento interno de la compañía que estipula el uso obligatorio de calzado deportivo para desempeñar sus funciones en el establecimiento.

Ante esta situación y con el propósito de que pudiera cumplir su turno sin afectar su comodidad, la administración le prestó un par de zapatos disponibles en el inventario de la tienda. Sin embargo, al finalizar la jornada laboral, los supervisores le recordaron que debía devolver el artículo por tratarse de un préstamo y no de un elemento de su propiedad. En la grabación se percibe el momento de la discusión, donde incluso la propia trabajadora llega a reconocer que el calzado no le pertenecía, solicitando que quedara constancia de la exigencia de devolución.

A pesar de que el altercado concluyó con la entrega de los zapatos por parte de la empleada, el episodio escaló mediáticamente cuando la joven decidió abandonar el establecimiento descalza y grabar las imágenes que posteriormente circularon masivamente en redes sociales, generando una ola de indignación ciudadana y cuestionamientos directos contra la marca. La aparición de este audio completo introduce matices clave en la investigación pública del caso, evidenciando que existieron advertencias previas sobre el código de vestimenta y abriendo un intenso debate sobre los límites entre los procedimientos internos de las empresas y las denuncias de presunto maltrato laboral en el sector comercial del país.

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