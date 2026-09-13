El escándalo político que sacudió los cimientos del gobierno de Gustavo Petro a raíz del caso de las chuzadas y la prueba de polígrafo ilegal practicada a Marelbys Meza sigue sumando capítulos de alta tensión. A pocas horas de que se lleve a cabo la esperada imputación de cargos en contra de la exembajadora y antigua mano derecha del mandatario, Laura Sarabia, la exniñera rompió el silencio y concedió una reveladora entrevista a la Revista Semana, en la que expuso no solo su posición frente al proceso judicial, sino el calvario personal y económico que ha tenido que afrontar desde que estalló la controversia.

Sigue a PULZO en Discover

Visiblemente afectada por los hechos que la convirtieron en el centro de atención nacional, Meza fue tajante al señalar que espera que la justicia actúe con rigor y que se conozca toda la verdad sobre lo ocurrido en los sótanos aledaños a la Casa de Nariño. Con un tono firme, exigió que se sancione a los responsables de la operación ilegal de la que asegura ser la principal víctima, lanzando una contundente frase en la que aseguró que si la exfuncionaria hizo algo indebido, tiene que pagar y poner el pecho, tal como le ha tocado hacerlo a ella tras ser señalada injustamente de un hurto.

Durante la conversación con el medio citado, la mujer relató que su vida dio un giro radical y devastador desde aquel episodio. Según su testimonio, los daños colaterales no solo se han reflejado en el constante temor a ser atacada en la calle tras ser reconocida públicamente, sino también en un grave deterioro de su salud física y mental. Meza confesó que padece afecciones severas en el sistema nervioso, episodios de sangrado nasal y hasta alteraciones en su rostro, un panorama desolador que la ha llevado a mantenerse aislada, encerrada en su vivienda y a la defensiva, sin querer hablar con nadie ni exponerse al escrutinio masivo.

La situación económica es otro de los flancos más críticos de su realidad actual. Lejos de los lujos del poder y de las altas esferas gubernamentales, la exniñera reveló que sobrevive gracias a la caridad de su propia familia y a la realización de labores informales como la venta de empanadas, la preparación de sopas y comidas por encargo, e incluso el cuidado de mascotas ajenas. Su vulnerabilidad es tal que ni siquiera cuenta con los recursos suficientes para adquirir un plan de internet fijo en su hogar, viéndose obligada a depender exclusivamente de recargas de datos móviles y a cocinar de forma oculta en una casa para mandar los pedidos a otra ubicación.

Lee También

En medio de su desolación, Meza también arremetió con dureza contra el expresidente Gustavo Petro. La mujer recordó que en su momento creyó firmemente en el proyecto político del cambio y colaboró activamente en su campaña presidencial, un esfuerzo por el cual —según denunció— jamás recibió una muestra de solidaridad, un mensaje de apoyo o una llamada de respaldo por parte del mandatario, a quien criticó por pasar su tiempo en redes sociales mientras los ciudadanos de a pie sufrían las consecuencias del abandono estatal. Para ella, los únicos beneficiados de la contienda política fueron los dirigentes que hoy disfrutan del poder y del erario, mientras que los sectores más humildes terminan siendo maltratados y olvidados por quienes pregonaban una transformación social.

Por ahora, Marelbys Meza aguarda el desarrollo de la audiencia de imputación contra Laura Sarabia, esperando que el proceso judicial marque un precedente de responsabilidad institucional y que la verdad prevalezca frente a un caso que fracturó su tranquilidad y la de su entorno familiar.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.