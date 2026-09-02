La Fiscalía General de la Nación solicitó una audiencia de formulación de imputación contra Laura Sarabia, dentro de la investigación relacionada con las interceptaciones a su exniñera Marelbys Meza, además del procedimiento de polígrafo practicado a la niñera.

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De acuerdo con la solicitud presentada dentro del proceso, la exfuncionaria será llamada a responder en calidad de presunta responsable de los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado.

El proceso está relacionado con uno de los episodios que más controversia desató durante el Gobierno de Gustavo Petro, luego de que se conocieran las interceptaciones a Meza y Fabiola Perea y las actuaciones posteriores que terminaron bajo investigación de las autoridades.

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Sin embargo, la representación de víctimas considera que la imputación debería contemplar una conducta adicional y que, según su interpretación, tendría especial relevancia dentro de los hechos investigados.

Se trata del peculado por uso, delito que está relacionado con el uso indebido de bienes del Estado, o permitir que terceros los utilicen, para fines diferentes a los propios del servicio público.

Abogado de víctimas dice que falta el “delito más grave”

Wilson Pulido, abogado que representa a víctimas dentro de los procesos relacionados con las interceptaciones y seguimientos a Marelbys Meza, cuestionó que la Fiscalía no haya incluido ese delito entre los cargos que serán planteados en la audiencia.

Según Pulido, desde la representación de víctimas consideran que existen elementos que deberían ser evaluados por el ente investigador para determinar si el peculado por uso debe formar parte de la imputación.

“Consideramos que se está dejando por fuera el delito más grave, el peculado por uso”, afirmó el abogado, citado por Blu Radio .

Pulido también sostuvo que, de acuerdo con la información que ha conocido la representación de víctimas durante el proceso, esa conducta habría sido contemplada previamente dentro de la imputación proyectada.

Por esa razón, el abogado pidió que la Fiscalía permita la participación de las víctimas durante esta etapa y escuche los elementos que, según aseguró, tienen para aportar al proceso.

Víctimas reclaman contacto con la Fiscalía

La frecuencia radial señala que otro de los cuestionamientos planteados por Pulido está relacionado con la comunicación entre la representación de víctimas y los funcionarios que han tenido a cargo los procesos derivados del caso.

El abogado aseguró que la fiscal que llevaba varios de los expedientes en Bogotá fue retirada de esas investigaciones y trasladada a otro departamento. Posteriormente, según su versión, el funcionario que asumió los procesos tampoco habría establecido contacto con la representación de víctimas.

“Hasta el día de hoy, no hemos tenido ninguna llamada, ningún acercamiento por parte de la Fiscalía General de la Nación”, señaló Pulido, citado por Blu.

El abogado insistió en que su intención es que la Fiscalía evalúe los argumentos y elementos que puedan respaldar la solicitud de incluir el peculado por uso dentro de la imputación contra Sarabia.

“Le pedimos a la Fiscalía General de la Nación que nos escuche. Nosotros tenemos mucho para aportar y, sobre todo, que nos garantice esa verdad, esa justicia y esa reparación que es la que perseguimos”, afirmó.

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