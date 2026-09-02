La salida de Viviane Morales del Ministerio de Educación sorprendió al Gobierno de Abelardo de la Espriella, especialmente por el corto tiempo que permaneció al frente de la cartera. La exfiscal general presentó su renuncia por una situación familiar que, según explicó, requiere su presencia y atención inmediata.

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Morales había asumido como ministra el pasado 7 de agosto y permanecerá en el cargo hasta el próximo 7 de septiembre. En la carta que envió al presidente el 31 de agosto, explicó que las circunstancias personales le impedían continuar con la dedicación que exige la responsabilidad ministerial.

La decisión provocó una respuesta especialmente afectuosa de De la Espriella, quien aceptó la renuncia y destacó la relación de varias décadas que mantiene con Morales. El mandatario aseguró que, en esta ocasión, le escribía no desde su posición como jefe de Estado, sino como amigo.

La carta de Abelardo de la Espriella a Viviane Morales

En su respuesta, el presidente expresó su pesar por la salida anticipada de Morales y destacó que la decisión fue tomada pensando en su familia. También le manifestó su respaldo para afrontar la situación personal que motivó su renuncia.

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De la Espriella hizo énfasis en que existen circunstancias en las que las responsabilidades públicas deben pasar a un segundo plano frente a la familia y los seres queridos. Por eso, además de aceptar la dimisión, le transmitió su solidaridad y sus oraciones.

“Acepto tu dimisión. Lo hago con pesar, pero también con el profundo respeto que merece una decisión tomada desde el amor, la responsabilidad y la integridad que siempre te han caracterizado y que he tenido el privilegio de conocer de primera mano desde hace décadas”, expresó De la Espriella.

El mandatario cerró su mensaje con una referencia religiosa y le pidió a Dios que le diera fortaleza, paz y acompañamiento durante este momento. También le aseguró que las puertas del Gobierno y de su amistad permanecerían abiertas para ella.

“Quiero que sepas, que no estás sola. Te acompaño con todo mi afecto, mi solidaridad y mis oraciones. Le pido a Dios que te de la fortaleza necesaria para afrontar este momento, que lleve paz a tu corazón, que sostenga a tu familia y que muy pronto, cuando mires hacia atrás, puedas comprender también el propósito de este difícil camino”, agregó.

¿Por qué renunció Viviane Morales al Ministerio de Educación?

La exfiscal explicó en su carta que enfrenta una situación familiar inesperada que reclama su presencia de manera inmediata. Por ese motivo, consideró que no podía cumplir con el nivel de dedicación que demanda dirigir el Ministerio de Educación.

Morales había señalado que durante las primeras semanas en el cargo dedicó sus esfuerzos a la tarea encomendada por el Gobierno. Sin embargo, la situación personal la llevó a presentar una renuncia irrevocable con fecha efectiva del 7 de septiembre.

La exministra también manifestó nostalgia por dejar el equipo de Gobierno y acompañó su comunicación con una referencia bíblica sobre los planes de las personas y la voluntad de Dios.

Ilva Myriam Hoyos reemplazará a Viviane Morales

Tras aceptar la renuncia, De la Espriella anunció a Ilva Myriam Hoyos como nueva ministra de Educación Nacional. El mandatario destacó su trayectoria, carácter y defensa de los valores como algunas de las razones para escogerla.

El cambio representa el primer movimiento del gabinete del Gobierno de De la Espriella, que apenas llevaba unas semanas en funciones. Hoyos asumirá una cartera que Morales alcanzó a liderar durante menos de un mes.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.