Un curioso momento se presentó este miércoles 2 de septiembre durante el debate de control político en la Comisión Séptima del Senado.

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(Vea también: De la Espriella ya despacha desde Casa de Nariño y detalle en video llamó la atención)

Mientras intervenía ante los integrantes de la corporación, la senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, tuvo un lapsus al referirse al presidente Abelardo de la Espriella.

La congresista se encontraba hablando sobre las actuaciones del Gobierno y, en medio de su exposición, mencionó al mandatario de una manera que inmediatamente llamó la atención de quienes estaban presentes.

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“Dentro de tanta incertidumbre y con el mayor respeto para el Gobierno de Gustavo Abelardo de la Espriella”, dijo Hurtado.

El nombre pronunciado por la senadora mezcló el nombre del actual presidente con el de su antecesor, Gustavo Petro.

El error no pasó inadvertido en la Comisión. Algunos de los congresistas que acompañaban a Hurtado le hicieron notar inmediatamente que se había equivocado.

La senadora reaccionó sorprendida al darse cuenta de lo que había dicho y, entre las risas de algunos de sus compañeros, hizo una pausa antes de continuar con su intervención. Hasta se tapó la boca

El momento quedó registrado en video y posteriormente comenzó a circular en redes sociales:

“El gobierno del presidente Gustavo Abelardo De La Espriella…🤣🤣🤣”, senadora Norma Hurtado Sánchez @normahurtados @ABDELAESPRIELLA @petrogustavo pic.twitter.com/db5NZ4r9Be — Las Noticias de Boyacá (@NoticiasDBoyaca) September 2, 2026

Error ocurrió durante un debate contra el ministro de Vivienda

El lapsus de Hurtado se presentó en medio de un debate de control político al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.

La citación estaba relacionada con la presencia del funcionario y su familia en una playa del Caribe durante los días posteriores al terremoto que afectó diferentes regiones del país.

Los congresistas cuestionaron las actuaciones del ministro y buscaban respuestas sobre su comportamiento durante la emergencia.

Hurtado participó en la discusión como integrante de la Comisión Séptima y durante su intervención hizo diferentes consideraciones sobre la situación política y las responsabilidades del Gobierno.

¿Qué dijo Norma Hurtado después del lapsus?

La congresista pidió calma para continuar con su exposición y siguió participando en el debate. Parece que en algún punto llegó a incomodarse.

El episodio no alteró el desarrollo de la sesión, pero sí se convirtió en uno de los momentos que más llamaron la atención en redes sociales.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.