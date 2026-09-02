Abelardo de la Espriella comenzó a utilizar la Casa de Nariño como una de las sedes desde las que atiende los asuntos de Gobierno, una decisión que mostró este miércoles 2 de septiembre mediante un video difundido en redes.

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(Vea también: Primera dama Ana Lucía Pineda recibió nuevo reconocimiento y reaccionó con mensaje)

Desde que asumió la Presidencia de la República, el pasado 7 de agosto, De la Espriella ha desarrollado parte de su agenda desde distintos puntos del país y desde otras sedes oficiales en Bogotá y Barranquilla.

El mandatario ha viajado a regiones afectadas por diferentes emergencias registradas durante las primeras semanas de su administración, entre ellas situaciones relacionadas con el terremoto y los incendios forestales.

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Ahora, el Palacio Presidencial también hace parte de los lugares desde los que el presidente desarrollará sus actividades oficiales.

En las imágenes se observa al mandatario recorriendo las instalaciones de la Casa de Nariño y atendiendo asuntos de su agenda junto a integrantes de su equipo.

Durante el recorrido también aparece la primera dama, Ana Lucía Pineda.

El detalle del recorrido que llamó la atención

Más allá de la llegada del presidente a la Casa de Nariño, hubo un momento particular en el video que rápidamente puede captar la atención de quienes siguen las actividades del mandatario.

En medio del recorrido por el palacio presidencial, De la Espriella ingresó a la capilla del lugar y se detuvo para orar.

Las imágenes muestran al presidente haciendo una oración antes de continuar con su recorrido por las instalaciones.

El momento no aparece como un acto separado de la agenda oficial, sino como parte del recorrido que el mandatario realizó por la sede presidencial.

La escena también coincide con las frecuentes referencias religiosas que de la Espriella ha incorporado en algunos de sus mensajes públicos desde que asumió el cargo.

En sus publicaciones y declaraciones, el presidente ha hecho alusión en diferentes oportunidades a Dios y a su fe.

Por eso, la parada en la capilla constituye uno de los detalles más llamativos del video con el que mostró su llegada a la Casa de Nariño como sede de despacho.

Este es el video:

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Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.