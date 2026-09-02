En medio de la compleja emergencia humanitaria e institucional que vive el país tras el reciente movimiento telúrico, la diplomacia vaticana ha manifestado su respaldo oficial a la nación. El papa León XIV sostuvo este miércoles una conversación telefónica con el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, un diálogo en el cual el sumo pontífice expresó su absoluta solidaridad con las víctimas, los damnificados y todos los equipos que se encuentran trabajando incansablemente en la atención de la emergencia derivada del reciente terremoto que afectó al territorio nacional.

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De acuerdo con el comunicado oficial divulgado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede desde el Vaticano este mismo miércoles, el Santo Padre manifestó su cercanía espiritual y humanitaria con las personas que han sufrido las duras consecuencias del sismo. En particular, el comunicado detalló que el papa expresó su solidaridad con “las familias de los fallecidos, los heridos, los equipos de rescate y los operadores humanitarios”, reconociendo la valiosa labor que desempeña el personal de asistencia en los lugares golpeados por el desastre natural. Asimismo, la institución eclesiástica reiteró que el Santo Padre “ha reiterado su solidaridad con todos aquellos que sufren las duras consecuencias del reciente sismo que ha afectado a Colombia”.

La comunicación telefónica entre el mandatario colombiano y el máximo jerarca de la Iglesia católica se produjo de manera paralela a las labores continuas que despliegan las autoridades y los diversos organismos de socorro y emergencia. Dichas instituciones continúan en el terreno atendiendo las múltiples consecuencias del movimiento sísmico, al tiempo que evalúan de manera rigurosa la situación general en cada una de las zonas que resultaron afectadas por el fenómeno natural.

Más allá de manifestar sus condolencias y su apoyo a los damnificados, el papa León XIV y el presidente Abelardo De La Espriella aprovecharon el espacio para intercambiar comentarios sobre la situación general que atraviesa el país. Según lo informado por la Santa Sede, durante el diálogo “se abordó la situación del país y de las regiones afectadas por el terremoto”, lo que permitió que el pontífice obtuviera de primera mano un panorama amplio sobre el impacto del sismo y el estado de los territorios golpeados. De esta forma, la conversación no se limitó de manera exclusiva a la situación de las víctimas, sino que permitió al pontífice conocer de primera mano el panorama de Colombia y de los territorios golpeados por el fenómeno sísmico.

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No obstante, la Oficina de Prensa de la Santa Sede precisó en su comunicado oficial que el documento emitido desde el Vaticano “no entregó detalles adicionales sobre la duración de la llamada ni sobre otros asuntos específicos que pudieron haber sido tratados durante la conversación” bilateral.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.