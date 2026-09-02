Un hecho de enorme trascendencia para la seguridad y el panorama judicial del Caribe colombiano se conoció en las últimas horas. La poderosa estructura criminal conocida como ‘Los Pepes’, que opera con fuerte influencia en Barranquilla y su área metropolitana, se convirtió en la primera organización al margen de la ley en mover ficha formalmente para buscar un proceso de sometimiento bajo la actual administración del presidente Abelardo De La Espriella.

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De acuerdo con la información revelada por la Unidad Investigativa, el pasado 31 de agosto se radicó un documento oficial en la Presidencia de la República en el que la banda manifiesta de manera abierta su voluntad de acogerse a la justicia, contribuir con la verdad histórica, reparar a las víctimas y asumir un compromiso irrestricto de paz y reconciliación que conduzca al desmantelamiento total de la organización.

La comunicación formal no solo fue dirigida a la Casa de Nariño, sino que también fue enviada al ministro de Justicia, Iván Cancino; al senador Enrique Gómez Martínez; y a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. En el texto, los cabecillas de la estructura anuncian que le otorgaron poder legal a la abogada Angélica María Martínez Cujar para que actúe como única vocera, mediadora y gestora de todos los asuntos relacionados con el proceso de sometimiento ante las instancias competentes.

En un documento paralelo entregado a las autoridades, la organización profundizó en los compromisos de resocialización, reincorporación a la vida civil y el desmantelamiento de sus redes, detallando los ejes fundamentales sobre los cuales estructurarían su salida de la ilegalidad.

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El llamado al diálogo de Palomino y Montenegro El escrito cuenta con las firmas de Digno Palomino y de Aldair Montenegro —quien en el pasado integró la banda criminal ‘Los Costeños’ y hoy funge como el segundo al mando dentro de ‘Los Pepes’—. En uno de los apartes centrales del mensaje, los cabecillas argumentan que la vía armada ha agotado su ciclo y apuestan por salidas concertadas:

“Soy una persona convencida de que a través del diálogo, la verdad y la reparación, podemos lograr una estabilidad y una seguridad para los territorios, hoy en día flagelados por el conflicto armado de diferentes grupos”, se lee en la misiva firmada por ambos mandos.

Como muestra de voluntad para pacificar la región, ‘Los Pepes’ manifestaron estar dispuestos a servir como articuladores y mediadores directos con otros grupos armados ilegales que operan en su misma zona de influencia, con el propósito de frenar hostilidades y avanzar hacia una desescalada de la violencia en el Atlántico. Con este movimiento, la pelota queda ahora en la cancha del Gobierno nacional y de los entes de control, que deberán evaluar los alcances jurídicos y políticos de esta inédita solicitud de sometimiento.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.