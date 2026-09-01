Por: EL PILON SA

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La Alcaldía de Valledupar anunció una medida excepcional que permitirá a los contribuyentes ponerse al día con sus obligaciones tributarias al acceder a un descuento del 99 % en los intereses moratorios y sanciones. De acuerdo con la información publicada por el medio El Pilón en su cuenta oficial de Instagram, esta disposición busca dar un respiro a quienes presentan atrasos en el pago de impuestos municipales, afectando así de manera positiva las finanzas de la administración y la economía de los ciudadanos. El beneficio comenzó a aplicarse el 1 de septiembre y se mantendrá vigente hasta el 30 de diciembre del mismo año; durante este periodo, los contribuyentes podrán acogerse a la directriz para saldar deudas pendientes hasta la fecha actual.

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Según lo explicado por el alcalde Ernesto Orozco, la deuda total por concepto de impuestos en estado de mora asciende a más de 1,2 billones de pesos. El mandatario destacó la importancia de esta medida para los planes futuros del municipio: “Si alcanzamos a recoger, al menos, un 20 % de la cartera, no tendremos la necesidad de acudir a créditos institucionales para seguir fortaleciendo los diferentes programas sociales de nuestro gobierno”, afirmó Orozco. De esta manera, la iniciativa no solo incentiva el pago voluntario de deudas, sino que también es una estrategia para aumentar el recaudo y evitar el endeudamiento institucional.

La administración municipal ha enfatizado la necesidad de realizar los pagos únicamente por medio de los canales oficiales, como los bancos autorizados, la Casa del Contribuyente y el portal oficial del municipio a través del botón PSE (Pagos Seguros en Línea). Orozco advirtió que, en gestiones anteriores, algunos ciudadanos fueron víctimas de fraude tras recurrir a intermediarios no autorizados, por lo que la recomendación es no acudir a tramitadores y asegurar que los trámites se hagan de manera gratuita. Para facilitar el proceso, la Secretaría de Hacienda dispuso personal de orientación en los principales centros comerciales de la ciudad, como Guatapurí, Megamall, Unicentro y Mayales, guía que se brinda para acompañar y asesorar a los contribuyentes en la normalización de sus obligaciones.

¿Cómo acceder al descuento del 99 % en intereses para deudas tributarias en Valledupar?

El descuento del 99 % en intereses y sanciones está disponible para quienes paguen sus deudas tributarias en el municipio de Valledupar entre el 1 de septiembre y el 30 de diciembre del año vigente. Los contribuyentes deben acercarse a los bancos autorizados, la Casa del Contribuyente, realizar el proceso a través del botón PSE del portal oficial o consultar puntos de orientación ubicados en los principales centros comerciales.

¿Qué significa el término 'cartera moratoria' en impuestos municipales?

El término ‘cartera moratoria’ se refiere al monto total de deudas por impuestos municipales que se encuentran en estado de atraso en los pagos, es decir, aquellas obligaciones que los contribuyentes no han saldado en los plazos establecidos y que han acumulado intereses y sanciones por mora hasta la fecha indicada en la medida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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