Por: EL PILON SA

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Alianza Valledupar atraviesa uno de los momentos más críticos en su historia deportiva desde su llegada a la llamada Capital Mundial del Vallenato: ocupa la casilla 18 de la tabla de posiciones, con tan solo 2 puntos de 18 posibles. Tras el despido del técnico Camilo Ayala, el proyecto quedó huérfano y sumido en la incertidumbre. En medio de la crisis, Leonardo Torres, entrenador de la Sub-17, y Diego Estrada, jefe de ‘scouting’ (encargado de la observación y análisis de nuevos talentos), quedaron designados como interinos mientras la dirigencia busca una alternativa que asuma el reto de enderezar el rumbo del equipo.

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La urgencia es doble: los resultados negativos condenan a Alianza Valledupar al descenso y las presiones no solo son deportivas, sino también institucionales, pues hasta la Alcaldía se ve involucrada en el anhelo de salvar al club. De acuerdo con un análisis realizado por la redacción deportiva del diario El Pilón, la baraja de opciones se reduce, principalmente, a entrenadores colombianos o extranjeros con experiencia reciente en el país y actualmente sin equipo.

La idea de contratar a un técnico de renombre parece lejana. Nombres como Juan Carlos Osorio, Alfredo Arias, Hernán Torres, Luis Fernando Suárez, Leonel Álvarez o Alberto Gamero se mencionan, pero la realidad financiera de Alianza Valledupar dificulta su llegada. Todos ellos cuentan con trayectorias en equipos tradicionales de Colombia o incluso internacionales, lo que supone expectativas salariales y exigencias profesionales muy alejadas del contexto económico del club, que atraviesa una etapa de recortes y austeridad desde hace meses.

Entre las opciones más aterrizadas figuran Jonathan Risueño, español con reciente paso por Deportivo Pasto, quien además dirigió en Bogotá FC y Águilas Doradas. Según datos de Transfermarkt, ha dirigido 177 partidos, con promedio de 1,34 puntos por juego. Sin embargo, sus aspiraciones de liderar equipos de mayor envergadura le restan posibilidades de asumir un reto tan complicado como el de Alianza Valledupar, más aún por las lesiones y la presión institucional.

Alexis García, exjugador y técnico recordado por su estilo defensivo en La Equidad, también está sin equipo luego de un discreto paso por Unión Magdalena. Su bajo rendimiento reciente (solo consiguió 0,44 puntos por partido) no lo favorece, aunque la necesidad de reforzar la defensa podría inclinar la balanza a su favor. Por su parte, Néstor Craviotto, argentino conocido por ascender a Deportivo Pereira y Atlético Huila, se presenta como una opción por su experiencia en equipos de segunda división, aunque sus resultados en la primera categoría no han sido consistentes. Finalmente, Jorge Luis Pinto, referente y estratega de trayectoria internacional, se encuentra libre luego de su paso por Unión Magdalena, pero su nombre parece demasiado grande para un proyecto en crisis, aunque no deja de despertar sólidos interrogantes entre los seguidores.

¿Quiénes son los entrenadores que podrían llegar a Alianza Valledupar en 2026?

De acuerdo con El Pilón, los nombres que suenan con más fuerza son Jonathan Risueño, Alexis García, Néstor Craviotto y Jorge Luis Pinto, todos con experiencia en el fútbol colombiano y actualmente sin equipo. La llegada de técnicos de mayor renombre es considerada poco probable debido a limitaciones económicas y el perfil del club.

¿Por qué Alianza Valledupar enfrenta dificultades para contratar un técnico de alto perfil?

Alianza Valledupar afronta una dura realidad económica y deportiva, lo que la obliga a priorizar la austeridad y reducir sus opciones en el mercado de entrenadores. Los técnicos con trayectorias destacadas suelen exigir salarios elevados y condiciones profesionales difíciles de asumir por el club en el contexto actual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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