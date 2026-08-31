Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Deportes Tolima solicitó formalmente a la Comisión Local para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol que el partido frente a Cúcuta Deportivo, programado para el lunes 31 de agosto de 2026 en Ibagué, se juegue sin público. La medida fue avalada por la Comisión tras conocer información sobre posibles amenazas y hechos violentos que habrían puesto en riesgo la seguridad de los protagonistas y asistentes al evento deportivo.

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Durante una reunión extraordinaria de carácter virtual, representantes del club tolimense expusieron las razones que motivaron la petición. De acuerdo con lo presentado ante las autoridades y recogido por el club, se recibieron alertas acerca de planes de parte de algunos hinchas para perpetrar actos que afectarían tanto al club como a sus jugadores y cuerpo técnico en el marco del enfrentamiento contra Cúcuta Deportivo.

El gerente de Deportes Tolima, Germán Keiruz, detalló que las amenazas estaban relacionadas con posibles invitaciones de aficionados a invadir el terreno de juego, así como a ejercer violencia física contra los miembros del plantel pijao. Ante este panorama, el club advirtió que podían enfrentarse a sanciones tanto deportivas como económicas impuestas por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), máxima autoridad que regula las competencias profesionales en el país.

A pesar de las consecuencias que implica jugar a puerta cerrada, incluyendo pérdidas financieras y el incumplimiento de algunos compromisos comerciales con patrocinadores, la institución aclaró que la decisión se tomó en función de preservar la integridad y seguridad de jugadores, cuerpo técnico, trabajadores y asistentes habituales. Por tal razón, solicitó además a la Policía Nacional reforzar los esquemas de seguridad en el estadio Manuel Murillo Toro durante la realización del compromiso.

La Comisión Local, tras analizar la petición y la evidencia presentada, aprobó por unanimidad que el encuentro se dispute sin presencia de público. Según manifestaron durante la misma reunión, aunque la disposición afecta la experiencia de la hinchada y supone un perjuicio económico, se consideró imprescindible para evitar hechos lamentables que puedan perjudicar tanto al Deportes Tolima como a los equipos involucrados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se jugará el partido entre Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo a puerta cerrada?

De acuerdo con la información proporcionada por Deportes Tolima, la decisión de disputar el encuentro sin público se tomó tras recibir alertas sobre posibles actos violentos y amenazas contra el club y sus jugadores. Específicamente, se temía la invasión del campo y agresiones físicas, lo que motivó la solicitud del club ante la Comisión Local, que aprobó la medida para salvaguardar la seguridad de todos los participantes.

¿Qué consecuencias tiene para Deportes Tolima jugar sin público en Ibagué?

Jugar sin público representa para Deportes Tolima una pérdida económica significativa y riesgos de incumplimientos frente a sus patrocinadores, además de afectar la experiencia de los hinchas. Sin embargo, la decisión se consideró necesaria para proteger a los jugadores, el cuerpo técnico y demás involucrados de posibles hechos violentos y evitar futuras sanciones de la Dimayor.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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