Por: Noticiero 90 minutos

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Atlético Nacional logró una victoria importante sobre Deportivo Cali con marcador de 2-1, durante el clásico disputado en el estadio Atanasio Girardot, correspondiente a la séptima fecha de la Liga BetPlay 2026-II. El resultado no solo le permitió sumar tres puntos decisivos, sino que además lo consolidó dentro del grupo de equipos que luchan por los primeros puestos en el campeonato. Según la información proporcionada por Noticiero 90 Minutos, la clave del partido estuvo en la capacidad de Nacional para ser efectivo en los momentos cruciales, a pesar de enfrentar la adversidad de jugar con un futbolista menos durante casi toda la segunda parte.

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El encuentro arrancó con alta intensidad, con los locales tomando la iniciativa desde el primer minuto. El conjunto antioqueño, alentado por su afición, se adelantó pronto gracias a la conexión entre Marlos Moreno y Andrés Sarmiento, quien abrió el marcador al minuto 18 tras aprovechar un pase de Moreno. Tras esta anotación, el juego se caracterizó por la lucha y la fricción en el medio campo, sin dar muchas opciones claras a ambos equipos.

En la segunda mitad llegó uno de los momentos determinantes del duelo: Matheus Uribe fue expulsado al minuto 52 tras recibir la segunda tarjeta amarilla. Con un jugador menos, Atlético Nacional no solo resistió el embate de Deportivo Cali, sino que apostó a un contraataque efectivo. Fue así como, a los 64 minutos, Marlos Moreno selló una jugada individual y marcó el 2-0 que dio tranquilidad momentánea a los dirigidos por Lucas González.

Deportivo Cali no se resignó y buscó recortar la diferencia. El descuento llegó a los 74 minutos, cuando Nicolás Benedetti logró anotar el 2-1. Desde ese instante, la presión sobre el área de Nacional fue constante. Sin embargo, el equipo paisa mantuvo el orden táctico y defendió con disciplina los últimos minutos, asegurando una victoria valiosa.

Después de este resultado, la tabla de posiciones muestra a América de Cali como líder con 16 puntos. Llaneros F.C. lo sigue con 11, mientras que Deportes Tolima completa el podio con 10. Atlético Nacional, tras sumar su cuarta victoria, figura en la cuarta casilla con 9 unidades, misma cantidad que Independiente Medellín y Atlético Bucaramanga. Por su parte, Deportivo Cali, tras la derrota, se sitúa en la novena posición con 7 unidades, lo que compromete sus aspiraciones a corto plazo en el torneo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué posición quedó Deportivo Cali tras perder con Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2026-II?

Tras la derrota frente a Atlético Nacional, Deportivo Cali se ubicó en la novena posición de la Liga BetPlay 2026-II, con 7 puntos en 5 partidos disputados. Esta ubicación lo deja momentáneamente por fuera de los puestos de clasificación directa, lo que aumenta la presión sobre el conjunto 'azucarero' en las próximas fechas.

¿Cómo quedó conformada la parte alta de la tabla de posiciones tras la séptima fecha?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, América de Cali lidera la Liga BetPlay 2026-II con 16 puntos tras la séptima jornada, seguido por Llaneros F.C. con 11 y Deportes Tolima con 10. Atlético Nacional, gracias a su triunfo, ocupa la cuarta posición con 9 unidades, igualando en puntos a Independiente Medellín y Atlético Bucaramanga, aunque mejorando su diferencia de gol.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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