Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La reciente ola de violencia y desorden en el estadio El Campín de Bogotá durante el partido entre América de Cali e Independiente Santa Fe ha puesto en el centro de la discusión el papel de la administración distrital en materia de seguridad. Aunque el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y Gustavo Quintero, secretario de Gobierno, han utilizado los medios de comunicación para condenar enérgicamente los hechos, calificando a los responsables como “delincuentes disfrazados de hinchas” y anunciando investigaciones, la percepción ciudadana es que las declaraciones no logran ocultar un problema estructural: la falta de acciones preventivas y una débil autoridad en torno a este escenario deportivo, de acuerdo con los comentarios y análisis presentados en El Espectador.

Sigue a PULZO en Discover

El fenómeno de los desmanes no es un acontecimiento aislado, sino una constante que afecta tanto dentro como en las inmediaciones de El Campín, especialmente durante partidos de Santa Fe y Millonarios. Habitantes del sector enfrentan reiteradamente intimidaciones, vandalismo y enfrentamientos, viendo alterada su tranquilidad a causa del comportamiento de ciertos grupos de hinchas. Muchos residentes se ven obligados a permanecer en sus hogares ante el temor de convertirse en víctimas de situaciones ajenas a su control.

El artículo resalta que la responsabilidad en la vigilancia y control del ingreso al estadio es compartida. Una empresa privada contratada para este fin, según las fuentes, no ha logrado impedir el ingreso de pólvora, armas, licor y otros objetos prohibidos, lo que demuestra fallas manifiestas en los controles. Surgen preguntas sobre qué tipo de supervisión realizan entidades como el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y la Secretaría de Gobierno en la ejecución del contrato de seguridad, y qué seguimiento efectivo existe para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas.

No basta con reforzar la presencia policial, instalar detectores de metales o emitir comunicados. El patrón de reacción oficial ante cada incidente, basado en anuncios y promesas, ha resultado insuficiente. El análisis señala que la verdadera necesidad es pasar de la indignación a la acción, con instituciones capaces de anticipar, controlar y sancionar la violencia, en vez de encadenar simples respuestas posteriores. El Campín no debe seguir convertido en zona de excepción cada vez que hay fútbol; la ciudadanía tiene derecho a exigir resultados efectivos y una administración distrital que asuma la responsabilidad de prevenir, y no solo lamentar, los hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los problemas de seguridad identificados en el estadio El Campín durante los partidos de fútbol?

El texto señala que los principales problemas de seguridad incluyen el ingreso de elementos prohibidos como armas, pólvora y licor, episodios recurrentes de violencia y desorden tanto dentro como en los alrededores del estadio, y la falta de controles eficaces por parte de la empresa privada encargada de la vigilancia. Además, persiste una percepción de ausencia de autoridad y prevención por parte de las entidades distritales responsables.

¿Qué obligaciones tiene la empresa privada de seguridad contratada para el estadio El Campín?

Según el artículo, la empresa privada debe encargarse de controlar el ingreso de los espectadores y garantizar que no ingresen objetos prohibidos. Si falla en estas tareas, la administración distrital debe investigar los procedimientos y establecer responsabilidades contractuales, ya que la seguridad no se limita a la contratación, sino que requiere supervisión, cumplimiento y resultados efectivos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.