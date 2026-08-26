Por: Noticiero 90 minutos

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Este miércoles 26 de agosto, la invitación es a estar atentos a la emisión del noticiero 90 Minutos, disponible a la 1:00 p.m. por Telepacífico y en sus plataformas digitales. La programación de hoy destaca algunos de los eventos más importantes que afectan a Cali y su región, centrando la atención en las dificultades surgidas después del terremoto que sacudió el suroccidente de Colombia. De acuerdo con la información divulgada, una de las principales preocupaciones es el aumento de los precios de arrendamiento en Cali, que en algunos casos ya alcanza hasta un millón de pesos, lo que complica aún más la situación de quienes perdieron sus hogares tras el movimiento telúrico y ahora buscan una vivienda temporal.

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Además, la infraestructura de la Cruz Roja Colombiana Seccional Valle del Cauca sufrió daños considerables, obligando a la suspensión temporal de varios servicios en Cali debido a problemas estructurales. En el municipio de Obando, la sede de la entidad se vio fuertemente impactada con daños graves en techos y paredes. Sin embargo, la Cruz Roja continúa brindando apoyo humanitario, pese a estas adversidades, según confirmaron funcionarios del organismo.

Otro foco informativo son los desafíos sociales emergentes en Cali, especialmente en el barrio Olímpico. Allí, los residentes señalan que el colapso de edificaciones, como el antiguo Molino Rojo, incrementó la presencia de personas en situación de calle, quienes estarían entrando a la torre afectada para desvalijarla, extendiéndose el problema de seguridad a viviendas aledañas. Este fenómeno evidencia cómo la emergencia ha generado retos adicionales para la convivencia y la tranquilidad vecinal.

En el contexto de la ayuda a los damnificados, destaca la denuncia de una ciudadana que entregó 250 mil pesos al Centro de Bienestar Animal usando un número de Nequi —una popular plataforma de pagos digitales en Colombia— confiando en que esa donación sería destinada a los animales afectados por el desastre. La Personería de Cali, entidad encargada de la vigilancia y control de la gestión pública, ya abrió una investigación para esclarecer este hecho, según confirmaron fuentes locales.

¿Cómo afecta el aumento de los precios de arrendamiento tras el terremoto en Cali?

El incremento de los cánones de arrendamiento en Cali, que en algunos casos llega hasta un millón de pesos, representa una dificultad adicional para las familias que perdieron sus viviendas a causa del terremoto. Encontrar un lugar para vivir se ha vuelto más complicado debido a estos altos costos, agravando la situación de quienes buscan estabilizarse tras la emergencia, según lo reportado por el noticiero 90 Minutos.

¿Qué funciones cumple la Cruz Roja Colombiana Seccional Valle del Cauca después del sismo?

A pesar de los daños estructurales que obligaron a suspender algunos servicios en Cali y afectaron gravemente la sede de Obando, la Cruz Roja Colombiana Seccional Valle del Cauca sigue activa en la atención humanitaria, evidenciando su compromiso con la asistencia a los damnificados, como informó el noticiero 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.