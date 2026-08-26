Por: El Espectador

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Un sismo de magnitud 5,1 sacudió este miércoles 26 de agosto a las 11:45 a. m. varias regiones de Colombia. Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el epicentro fue el municipio de Los Santos en Santander y la profundidad del evento fue de 149 kilómetros, registrado en las coordenadas 6,82 grados de latitud y -73,11 de longitud. Las redes sociales rápidamente se llenaron de mensajes de usuarios que reportaron haber sentido el temblor, especialmente en Santander —con municipios como Piedecuesta, Floridablanca y Bucaramanga—, pero también en ciudades distantes como Barranquilla, Medellín y Bogotá. De acuerdo con la plataforma ‘sismo sentido’ del SGC, 722 personas en 130 centros poblados notificaron haber percibido el movimiento telúrico, incluidos lugares como Neiva, Cali y Popayán.

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Tras el sismo, varias entidades realizaron evacuaciones preventivas. En Bogotá, por ejemplo, se suspendieron actividades en el Congreso de la República y se procedió con la salida de funcionarios del Capitolio Nacional. Las autoridades actualmente evalúan si hubo daños materiales en las zonas donde se sintió con mayor intensidad. A pesar del susto, este temblor no guarda relación con el fuerte terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó, cuyas consecuencias siguen presentes en el país. De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, aquel evento dejó hasta la fecha 331 personas fallecidas, 4.449 heridas, 240 desaparecidas y 364 rescatadas; en total, afectó a 16 departamentos, 494 municipios y más de 188.380 familias, con 186.233 viviendas averiadas y 33.299 destruidas.

Sobre la repetición de estos fenómenos, el SGC ha explicado que Colombia permanece bajo amenaza sísmica continua debido a que su territorio está sobre el contacto de varias placas tectónicas: la placa de Nazca, la Suramericana y la del Caribe. Las mayores zonas de actividad sísmica corresponden a la subducción —proceso en el que una placa se desliza por debajo de otra— de la placa de Nazca bajo la Suramericana en el océano Pacífico, la zona en la que la placa Caribe se subduce bajo la Suramericana y el conocido ‘Nido Sísmico de Bucaramanga’, cerca de Los Santos. Este último, de acuerdo con el SGC, concentra cerca del 60 % de los sismos de Colombia y posee una actividad tan constante que lo ubica entre las únicas tres regiones del mundo con este fenómeno, junto a Vrancea (Rumania) e Hindu-Kush (Afganistán).

En promedio, el país reporta unos 2.500 sismos al mes y, según la Red Sismológica Nacional, se han registrado casi 300.000 eventos en los últimos 30 años. Aunque existen sistemas de alerta temprana en algunos países, la ciencia aclara que no es posible predecir con exactitud cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un sismo, ya que se trata de eventos altamente complejos y variables. Sin embargo, la herramienta de alerta en celulares puede ofrecer segundos de aviso solo si hay sensores cercanos al epicentro y una infraestructura tecnológica adecuada, permitiendo tomar medidas de autoprotección de manera reactiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué ocurren tantos sismos en Los Santos y qué es el “nido sísmico de Bucaramanga”?

Los Santos es una de las zonas más activas sísmicamente de Colombia porque está cerca del ‘Nido Sísmico de Bucaramanga’, una región donde se concentra, de forma prácticamente permanente, una gran cantidad de movimientos telúricos. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, allí ocurre el 60 % de los sismos del país debido a factores geológicos y tectónicos únicos en esa área. Este fenómeno no solo es raro en Colombia, sino en el mundo; apenas existen dos zonas similares en Rumania y Afganistán.

¿Cómo funciona la alerta sísmica en celulares en Colombia?

La alerta sísmica en celulares no predice un sismo, sino que detecta las primeras ondas del evento en tiempo real gracias a redes de sensores instalados cerca del epicentro. Cuando los detectores capten las ondas rápidas (P), que no son tan destructivas, envían una señal de alerta antes de que lleguen las ondas más fuertes (S). La efectividad de este sistema depende de la tecnología y distancia entre el epicentro y quien recibe la alerta; así, en algunos casos, permite ganar segundos clave para protegerse, pero no es un predictor del evento.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.