Por: Portal Bogotá

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La planeación de las actividades diarias en la capital puede ser más sencilla si usted conoce el pronóstico del clima actualizado. Para este jueves 27 de agosto de 2026, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) ofreció un reporte que ayuda a los ciudadanos de Bogotá a programar sus desplazamientos y evitar inconvenientes relacionados con el clima.

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De acuerdo con el informe oficial de IDIGER, durante la madrugada se presenta un predominio de tiempo seco en Bogotá, aunque se advierte la posibilidad de lloviznas en las localidades de Santa Fe, San Cristóbal y Usme. La temperatura mínima prevista en horas de la madrugada será de 11 grados Celsius, lo cual exige tomar precauciones, especialmente para las personas sensibles a cambios de temperatura.

Durante la mañana, el pronóstico indica condiciones de nubosidad variable y persistencia de clima seco. Esto significa que los habitantes y visitantes de la ciudad pueden esperar un inicio de día sin lluvias intensas, aunque siempre se recomienda estar atentos a posibles variaciones, especialmente en zonas señaladas por IDIGER.

El IDIGER no solo publica los reportes climáticos, sino que promueve herramientas digitales como el Sistema Alerta Bogotá (SAB). A través de este recurso, disponible en el portal oficial sab.gov.co, los ciudadanos pueden mantenerse informados sobre el estado del clima, emergencias y otras alertas relevantes en tiempo real y de manera accesible.

Una de las recomendaciones destacadas es el uso de Mapas Bogotá para consultar el mapa de lluvias. El proceso es interactivo y sencillo: desde el sitio mapas.bogota.gov.co, al seleccionar el ícono adecuado y digitar la dirección deseada, usted puede visualizar si en ese momento cae lluvia en la zona de su interés. Esta funcionalidad es útil para decidir sobre desplazamientos, citas o actividades al aire libre.

Estas fuentes oficiales refuerzan la importancia de verificar información climática con anticipación. En días especiales, como los programados para actividades masivas, cierres viales o eventos culturales, prever el clima cobra aún mayor relevancia para quienes viven y transitan por Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo usar Mapas Bogotá para consultar el pronóstico de lluvias?

Para saber si está lloviendo en una zona específica de Bogotá, ingrese a mapas.bogota.gov.co y seleccione el ícono de mapa, ubique la opción ‘Tipos de mapa’, busque ‘Otros mapas’ y elija la opción ‘Lluvias’. Luego, escriba la dirección de su interés y el sistema mostrará el estado actual de precipitaciones para ese punto.

¿Qué es el IDIGER y cómo reporta el clima en Bogotá?

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) es la entidad encargada de monitorear las condiciones climáticas en Bogotá y emitir reportes periódicos. Sus informes permiten a los ciudadanos conocer el estado del clima y tomar decisiones informadas sobre sus actividades diarias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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