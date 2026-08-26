Por: El Espectador

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En un caso que conmocionó a la localidad de Kennedy, en Bogotá, la Fiscalía General de la Nación reportó el 14 de julio un crimen que involucra a Cristian Leonardo Pinzón Méndez, señalado de haber cometido actos atroces contra su propia madre dentro de una vivienda. Según lo reportado por El Espectador, la Fiscalía le atribuye la dupla de delitos: el presunto abuso sexual y posterior asesinato de la víctima, situaciones que, de acuerdo con la investigación, fueron ocultadas mediante una serie de acciones para distorsionar la verdad ante sus familiares.

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La investigación detalla que la víctima habría sido sometida previamente a violencia psicológica durante un tiempo prolongado. Pinzón Méndez, su hijo, al parecer la intimidaba frecuentemente y le exigía dinero, conforme a información entregada por la Fiscalía. La noche del 14 de julio, el escenario de los hechos habría escalado hasta lo peor: el abuso sexual y el homicidio de la mujer, un acto que marca uno de los episodios más oscuros recientes en ese sector de la capital.

Posterior al crimen, el ente acusador indica que el procesado intentó tergiversar la realidad de los hechos, empleando el celular de la víctima para enviar mensajes y una fotografía a miembros de la familia. Se sostiene que su intención era hacer creer que la mujer seguía con vida y que simplemente padecía una enfermedad, maniobra orientada a evitar sospechas inmediatas sobre su paradero y destino.

Cristian Leonardo Pinzón Méndez fue capturado el 21 de agosto en una vía pública del barrio Las Margaritas, en Kennedy, como cumplimiento de una orden judicial. Una vez ante las autoridades, la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado, así como ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, delitos que, según la legislación vigente, contemplan penas que en el caso de feminicidio agravado van desde los 250 hasta 500 meses de prisión, es decir, entre 20 años y 10 meses y 41 años y 8 meses.

Pese a la gravedad de las acusaciones, el procesado no aceptó los cargos imputados. No obstante, un juez determinó imponerle medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras se desarrolla el proceso judicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las penas por feminicidio agravado en Colombia?

De acuerdo con la información expuesta por la Fiscalía, el delito de feminicidio agravado contempla una pena base que oscila entre 250 y 500 meses de prisión. Esto equivale a un rango que va desde 20 años y 10 meses hasta 41 años y 8 meses. Cuando, además, se cometen otros delitos como acceso carnal violento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de pruebas, la pena puede aumentar, dependiendo de las circunstancias del caso.

¿Cómo intentó ocultar Cristian Leonardo Pinzón Méndez el crimen según la Fiscalía?

Según el ente investigador citado por El Espectador, Pinzón Méndez presuntamente utilizó el teléfono celular de la víctima para enviar mensajes y una fotografía a sus familiares, con el fin de crear una falsa percepción de que su madre seguía viva y enferma. De ese modo, pretendía evitar sospechas inmediatas y dificultar la labor de los investigadores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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