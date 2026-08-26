A las 11:45 de la mañana de este jueves, en Santander, Boyacá, Cundinamarca y Antioquia se sintió un temblor que, según los reportes, fue corto, pero intenso.

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Según el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro de este nuevo temblor fue en Los Santos, Santander, pero con una profundidad de 149 Km.

Este fue el informe que consolida todo lo que se sabe hasta el momento:

Noticia en desarrollo…

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.