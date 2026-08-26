Una iniciativa legislativa busca modificar radicalmente los impuestos saludables en Colombia para reducir el impacto financiero que estas cargas generan sobre los hogares.

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Los representantes a la Cámara Carol Borda, de Salvación Nacional, y Daniel Briceño, del Centro Democrático, radicaron formalmente el proyecto de ley.

La propuesta busca revisar las tarifas aprobadas durante la primera reforma tributaria promovida por la administración de Gustavo Petro.

El debate incluye alimentos consumidos habitualmente en los hogares, entre ellos cereales, galletas, salchichas, chorizo y leche en polvo.

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Los autores de la norma sostienen que rebajar esta presión impositiva aminoraría significativamente los costos finales pagados por los consumidores.

Asimismo, señalan que estas cargas terminaron afectando directamente la compra de productos esenciales pertenecientes a la canasta básica familiar.

Daniel Briceño cuestionó fuertemente la finalidad de estas medidas tributarias. “Le metieron un cuento y un engaño a la gente en Colombia, y es que ellos iban a cuidar supuestamente la salud de la gente subiéndole impuestos al 21 % de todos los productos de la canasta familiar: cereales, galletas, salchichas, chorizo, leche en polvo y demás”, afirmó.

Pese a lo expuesto por los congresistas, el texto normativo no fija un precio exacto ni garantiza la cuantía real de los descuentos, según replicó Blu Radio.

Qué alimentos cuentan con impuestos saludables

Bebidas ultraprocesadas azucaradas (IBUA)

Aplica a bebidas no alcohólicas que contengan azúcares añadidos:

Gaseosas y refrescos (carbonatados o no).

Bebidas a base de malta (no alcohólicas o con menos de 0,5 % de alcohol).

Jugos, néctares y refrescos de fruta con adición de azúcar.

Bebidas energizantes e hidratantes de marcas comerciales.

Tés, cafés y bebidas preparadas embotelladas o enlatadas con azúcar añadida.

Jarabes, concentrados, polvos y mezclas para preparar refrescos o bebidas azucaradas.

Alimentos comestibles ultraprocesados

Aplica a productos procesados industrialmente que superen los topes definidos por la norma en sodio, azúcares o grasas saturadas:

Embutidos y derivados cárnicos Salchichas, chorizos, jamones, mortadelas y tocineta.

Preparaciones y conservas industriales de carne, pollo, despojos o sangre.

Confitería y chocolates Chocolates de mesa con azúcar añadida, barras de chocolate y golosinas achocolatadas.

Confitería sin cacao: caramelos, chicles, gomitas, mentas y chocmelos. Maní salado o confitado procesado industrialmente.

Panadería, galletería y repostería industrial

Galletas dulces, rellenas o saladas con alto contenido de sodio o azúcar.

Ponqués, tortas y pasteles empacados industrialmente.

Mezclas y pastas preparadas para panadería y galletería.

Snacks y aperitivos Papas fritas, platanitos y chicharrones de bolsa procesados.

Snacks extrudidos (pasabocas de maíz, rosquitas, extruidos de queso, etc.).

Postres, helados y salsas

Helados comerciales (incluso los que contienen cacao). Salsas preparadas, aderezos, condimentos compuestos y mostazas comerciales (mayonesas, salsa de tomate, mostaza de frasco, etc.).

Cereales para el desayuno empacados y endulzados.

Estos tributos surgieron con la meta preventiva de incentivar hábitos saludables y descongestionar la atención operativa en la salud pública.

Sin embargo, los impulsores de la reforma aseguran que tales objetivos no se lograron y denuncian severos impactos económicos en el comercio.

Al respecto, Briceño sostuvo que los impuestos “al final ni cuidaron la salud ni lograron que fuera más eficiente el gasto”, y agregó que terminaron provocando un impacto sobre los pequeños comerciantes.

El congresista enfatizó que cerca de un millón de familias dependen económicamente de tiendas de barrio, supermercados pequeños y panaderías locales.

El curso del debate legislativo determinará si finalmente la iniciativa prospera y qué artículos mantendrán o modificarán sus tarifas actuales.

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