Por: VALORA ANALITIK

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Con miras a bajar el precio de una serie de alimentos en Colombia, un proyecto de ley busca aprobar una reducción de tasas impositivas creadas hace cuatro años.

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La iniciativa tiene como objetivo entrar a revisar los impuestos saludables, que se crearon en la primera reforma tributaria del gobierno Petro.

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El proyecto de ley que eliminaría el impuesto saludable a los alimentos en Colombia es impulsado por los representantes a la Cámara Carol Borda (Salvación Nacional) y Daniel Briceño (Centro Democrático).

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“Le metieron un cuento y un engaño a la gente en Colombia, y es que ellos iban a cuidar supuestamente la salud de la gente subiéndole impuestos al 21 % de todos los productos de la canasta familiar: cereales, galletas, salchichas, chorizo, leche en polvo y demás”, dijo Briceño.

¿Por qué se quieren volver a quitar los impuestos saludables a los alimentos en Colombia?

Justamente, en su momento el gobierno del expresidente Petro dijo que ponía en marcha los impuestos saludables más allá de la capacidad de recaudo para mejorar hábitos de alimentación y, de esta manera, reducir posibles presiones sobre el sistema de salud.

Sin embargo, los líderes del proyecto con foco en algunos alimentos en Colombia dijeron que estos impuestos “al final ni cuidaron la salud ni lograron que fuera más eficiente el gasto, sino que terminaron generando algo muy problemático, y es que crearon un impuesto al tendero”, explicó el representante por Bogotá.

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“No creo que subiéndole los impuestos a la gente se vayan a comenzar a cuidar más; eso no va a generar un verdadero efecto, pero, al final, el millón de familias que depende de estas tiendas, de los supermercados pequeños y de la panadería es el que está afectado”, concluyó Briceño.

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