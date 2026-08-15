Por: El Espectador

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El olor desagradable en la nevera es una situación común que puede afectar la percepción de limpieza en su hogar y la conservación de los alimentos. Según expertos de la empresa mabe, el principal origen de estos olores inusuales radica en el modo en que se organizan los alimentos, la frecuencia y calidad de la limpieza del electrodoméstico y la eficiencia con la que el refrigerador cumple su función. El descuido en alguno de estos aspectos puede transformar la nevera en un ambiente propicio para la proliferación de microorganismos y la presencia de malos olores difíciles de identificar.

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Una de las principales recomendaciones para prevenir estos episodios es almacenar los productos en recipientes herméticos. Los especialistas de mabe indican que el uso de estos recipientes no solo ayuda a conservar mejor los comestibles, sino que también evita la mezcla de aromas y asegura un entorno más higiénico en el interior del refrigerador. De igual forma, prestar atención a la temperatura es esencial: de acuerdo con los expertos, si permanece por encima del rango adecuado se favorece el deterioro acelerado de los alimentos, así como la rápida multiplicación de bacterias.

El aseo periódico es otro factor determinante. Según Homecenter y Kalley, después de limpiar a fondo, dejar un recipiente abierto con bicarbonato de sodio es un truco tradicional y eficaz para neutralizar los olores persistentes. Para casos más desafiantes, recomiendan el uso de carbón activado, capaz de purificar el aire sin causar molestias. Lenin Moncada, de mabe Colombia, insiste en la importancia de limpiar rápidamente cualquier residuo líquido de jugos u otros productos, ya que estos pueden convertirse en focos de contaminación que propician la proliferación de microorganismos responsables del mal olor.

Homecenter y Kalley también sugieren optar por productos naturales en la limpieza interna y proponen lavar compartimientos y bandejas con una mezcla de agua tibia y bicarbonato para eliminar bacterias. En los casos en que se requiera desinfección adicional, el vinagre blanco resulta efectivo por no dejar residuos químicos dañinos, además de eliminar los olores. Otra recomendación esencial es no sobrecargar la nevera, según mabe, pues una excesiva acumulación de productos dificulta la circulación del aire frío y provoca diferencias de temperatura que afectan la conservación. Finalmente, Lenin Moncada aconseja evitar el ingreso de alimentos calientes y limpiar las partes principales semanalmente para mantener la higiene.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo limpiar la nevera para eliminar malos olores de manera efectiva?

Para limpiar la nevera y eliminar los malos olores de forma efectiva, según Homecenter y Kalley, lo ideal es desconectar el refrigerador y lavar sus superficies con una mezcla de agua tibia y bicarbonato. Además, colocar un recipiente abierto con bicarbonato de sodio o recurrir a carbón activado puede ayudar a neutralizar los aromas. En casos en que se busque desinfectar sin residuos químicos, el uso de vinagre blanco es recomendable.

¿Por qué un refrigerador huele mal si está lleno de alimentos frescos?

De acuerdo con mabe, un refrigerador puede oler mal incluso si contiene alimentos frescos debido a una mala organización, la falta de limpieza regular, el almacenamiento inadecuado de los comestibles o un exceso de productos en su interior, lo que dificulta la circulación del aire frío y genera diferencias de temperatura. Estos factores facilitan la proliferación de bacterias y la aparición de malos olores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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