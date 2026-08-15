Por: El Espectador

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La emergencia por incendios forestales que atraviesa el departamento de Cundinamarca sigue en aumento, mientras otras regiones del país enfrentan las consecuencias de un reciente terremoto. Según declaraciones del gobernador Jorge Rey, actualmente permanecen activos tres incendios significativos, todos con la atención de organismos de apoyo dispuestos en las zonas de mayor riesgo. El Gobernador enfatizó que la prioridad absoluta es la contención de los focos activos, evitar que las llamas se reactiven y proteger tanto a la comunidad como a las viviendas ubicadas en las áreas de influencia.

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En el municipio de Caparrapí, específicamente en las veredas Palenque y Barrial Amarillo, el incendio logró ser controlado en un 80 %, después de afectar cerca de 20 hectáreas. Sin embargo, se mantienen labores de monitoreo constante para evitar que pequeños focos calientes revivan la emergencia, tal como insistió el mandatario departamental. A pesar de la magnitud del incendio, hasta el momento no se ha reportado la pérdida de viviendas ni víctimas, lo que da muestra del despliegue y coordinación entre las autoridades y organismos de socorro.

Por su parte, en La Vega, los equipos de respuesta continúan trabajando intensamente en labores terrestres y emplean carrotanques para asegurar el suministro de agua. Actualmente, se está a la espera de autorización para que helicópteros puedan realizar nuevas descargas de agua en las zonas de más difícil acceso, preservando así la integridad de la población y de los ecosistemas afectados.

Las cifras recientes entregadas por la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (UAEGRD) muestran una situación alarmante: entre junio y julio, los incendios forestales en Cundinamarca aumentaron un 660 %, pasando de 17 a 130 casos. En ese mismo periodo, se reportaron en total 147 incendios, sumando 182,65 hectáreas de bosques y vegetación afectadas solo entre mayo y julio. Las provincias más impactadas han sido Sabana Occidente, Sumapaz, Tequendama y Magdalena Centro.

De acuerdo con la UAEGRD, más del 90 % de los incendios tienen origen en actividades humanas, especialmente quemas agrícolas sin control y fogatas abandonadas. Gracias al esfuerzo de bomberos, integrantes del Ejército y voluntarios, se logró extinguir el 80 % de los incendios. En los casos más complejos, fue necesario recurrir a apoyo aéreo, como helicópteros equipados con helibalde —dispositivo utilizado para arrojar agua desde el aire— y sobrevuelos de monitoreo.

Ante el incremento sostenido de los incendios y la persistencia de la temporada seca, las autoridades fortalecieron sus campañas de prevención y vigilan de manera constante los municipios más afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué aumentaron los incendios forestales en Cundinamarca durante la temporada seca?

El aumento significativo de los incendios forestales en Cundinamarca, superior al 660 % entre junio y julio, se atribuye principalmente a acciones humanas como quemas agrícolas no supervisadas y fogatas que no se apagan adecuadamente, según la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres. La escasez de lluvias propia de la temporada seca agrava este tipo de emergencias, ya que la vegetación se encuentra más susceptible a prenderse fuego.

¿Qué acciones se están tomando para controlar los incendios forestales en Cundinamarca?

De acuerdo con las autoridades departamentales y los reportes de la UAEGRD, se desplegaron equipos de bomberos, miembros del Ejército y voluntarios para extinguir los incendios, logrando liquidar el 80 % de los casos. En los focos más difíciles, se utiliza apoyo aéreo, como helicópteros con helibalde, y se implementan campañas preventivas y monitoreo constante en los municipios afectados, todo esto con el objetivo de proteger comunidades y evitar reactivaciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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