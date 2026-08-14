Por: El Espectador

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Las autoridades colombianas confirmaron este viernes que las seis personas que permanecían atrapadas en la mina El Porvenir 1, ubicada en el municipio de Cucunubá, Cundinamarca, fueron halladas sin vida al finalizar las operaciones de rescate. Las víctimas, identificadas como Duván Ferney Rodríguez, Cristian de Jesús Contreras Latorre, Sebastián Contreras Latorre, Eduard Alexander Díaz, Yerson Mauricio Rojas y Jhon Mario Triviño Serna, fallecieron en el interior de la mina tras una situación que aún debe ser esclarecida.

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Esta tragedia plantea serias preguntas acerca de la situación en la que operaba El Porvenir 1. De acuerdo con la información divulgada, dicha mina forma parte de un Área de Reserva Especial cuyo proceso de formalización está en curso y había sido objeto de una reciente visita de fiscalización por parte de la Agencia Nacional de Minería (ANM). Durante esa inspección, la ANM identificó aspectos de seguridad que requerían mejoras y, por tal motivo, ordenó la suspensión de todas las actividades mineras en el lugar mientras se implementaba un plan de mejoramiento.

Pese a esa decisión, la emergencia se produjo cuando varios trabajadores desarrollaban, al parecer, tareas relacionadas con la extracción de material. En consecuencia, corresponde ahora a la Agencia Nacional de Minería precisar las razones por las cuales había personal laborando en el interior de la mina, a pesar de la orden de suspensión decretada por motivos de seguridad. Así mismo, la información disponible no permite establecer todavía las causas exactas que originaron la emergencia en la que quedaron atrapados y finalmente perdieron la vida los seis trabajadores. Se espera que las investigaciones aporten mayor claridad alrededor de las condiciones operativas y administrativas de la mina El Porvenir 1 justo en el momento de los hechos.

El desenlace de este caso también activó el acompañamiento psicosocial por parte de la Secretaría de Energía de Cundinamarca, entidad que se trasladó a Cucunubá para brindar apoyo a las familias de las víctimas y a la comunidad. El proceso de atención a la emergencia culminará ahora con una investigación que debe responder por qué se mantenían actividades en la mina, pese a la restricción impuesta, y cuáles eran las condiciones de seguridad vigentes en el momento del incidente. Esta información fue confirmada y ampliada por El Espectador y fuentes oficiales de la Agencia Nacional de Minería.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué había personas trabajando en la mina El Porvenir 1 si existía una orden de suspensión?

La Agencia Nacional de Minería (ANM) había ordenado la suspensión de actividades en la mina El Porvenir 1 tras detectar deficiencias en aspectos de seguridad. Sin embargo, al momento de la emergencia, varias personas se encontraban en el lugar realizando labores mineras. Las investigaciones buscan establecer las razones detrás de la presencia de trabajadores en una mina que no debía estar en operación.

¿Qué es un Área de Reserva Especial y cómo afecta la formalización de una mina?

Un Área de Reserva Especial es una zona delimitada donde la autoridad minera avala actividades de exploración y explotación bajo ciertas condiciones mientras se estudia su formalización. En este contexto, la formalización implica que la mina cumpla con requisitos legales, técnicos y de seguridad, proceso supervisado por la Agencia Nacional de Minería (ANM).

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