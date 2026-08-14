Por: El Espectador

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Colombia enfrenta una grave situación causada por la combinación del terremoto de 7,4 que impactó al país y los múltiples incendios forestales relacionados con el fenómeno de El Niño. En este contexto, la Defensoría del Pueblo, entidad encabezada por Iris Marín, emitió un comunicado instando al gobierno de Abelardo de la Espriella a responder sin dilaciones ante la emergencia. Según lo divulgado por la Defensoría, existe preocupación por la insuficiente articulación de respuestas entre el Ejecutivo, autoridades territoriales y ambientales, y los organismos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sngrd). La prioridad, destacan, debe ser una coordinación sólida y efectiva para evitar nuevas tragedias derivadas del avance del fuego.

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La Defensoría resaltó la urgencia de enfocar esfuerzos en regiones como Antioquia, Quindío, Nariño, Tolima, Cesar y Cundinamarca, donde la amenaza no solo pone en peligro vidas humanas, sino también viviendas, cultivos, animales y los medios de subsistencia de las comunidades. En Antioquia, por ejemplo, se mantiene la alerta ante focos activos de incendio en Abejorral, Santa Fe de Antioquia, Bello y Abriaquí; mientras en Medellín, rescatistas atienden emergencias en el Alto de Boquerón y otros sectores. Aunque en Santa Fe de Antioquia el incendio ha sido controlado en un 90 %, en Abejorral las condiciones del terreno complican las labores.

En Quindío, factores como las altas temperaturas, baja humedad y vegetación seca han provocado alerta roja en Génova y Pijao, y alerta naranja en varias localidades, mientras Córdoba fue clasificada en alerta amarilla. En Nariño se declararon la calamidad pública y la urgencia manifiesta para atender tres incendios activos. Por otro lado, en Tolima, 31 incendios en 15 municipios han afectado más de 11.000 hectáreas y tres viviendas, afectando servicios básicos. Allí, el apoyo aéreo y terrestre se ha hecho indispensable.

En Cesar, el fuego continúa en zonas rurales clave como la Serranía del Perijá, siendo necesario el respaldo adicional para la extinción de los focos activos. Cundinamarca tampoco escapa a esta problemática, especialmente en La Vega y el sector de Chusacá, que amenaza infraestructura estratégica como la planta Alicachín, esencial para regular el río Bogotá.

En total, 78 municipios en Colombia han sido puestos en alerta roja y 10 en alerta naranja, obligando a una vigilancia continua y la puesta en marcha de recursos humanos, maquinaria y equipo especializado. Como medida preventiva, la Defensoría recomienda evitar quemas y extremar precauciones, aunque hasta el momento el gobierno ha concentrado sus declaraciones en el terremoto y no se ha pronunciado sobre la crisis de incendios forestales provocada por el fenómeno de El Niño.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los departamentos de Colombia más afectados por los incendios forestales en medio del fenómeno de El Niño?

Antioquia, Quindío, Nariño, Tolima, Cesar y Cundinamarca son los departamentos con mayores afectaciones, según la Defensoría del Pueblo. En estos territorios no solo se reportan focos activos de incendios, sino también riesgos para la vida, la infraestructura y los medios de subsistencia comunitarios. La magnitud de la emergencia ha resaltado la necesidad de respuestas inmediatas y articuladas entre los diferentes niveles de gobierno y organismos de socorro.

¿Qué medidas recomendó la Defensoría del Pueblo para enfrentar la crisis de incendios forestales en Colombia?

La Defensoría del Pueblo sugirió desplegar recursos humanos, maquinaria, equipos especializados y brigadas forestales, así como implementar apoyo aéreo cuando sea necesario. También instó a la ciudadanía a evitar quemas, arrojar objetos inflamables y a tomar precauciones adicionales en áreas rurales y de vegetación seca, al tiempo que insistió en la importancia de la vigilancia y cooperación entre autoridades locales y nacionales para gestionar la emergencia.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.