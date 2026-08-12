Por: Portal Bogotá

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Este jueves 13 de agosto de 2026, varios sectores de Bogotá y los municipios de Cota, Funza y Soacha, en el departamento de Cundinamarca, experimentan interrupciones temporales del servicio eléctrico. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial del Distrito y confirmada por Enel Colombia, empresa encargada de la gestión y distribución de energía, estos cortes programados se realizan con el fin de adelantar labores de mantenimiento y mejoras en las redes de suministro eléctrico.

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Las zonas de Bogotá afectadas pertenecen a distintas localidades. En Bosa, los barrios San Bernardino Potreritos y Villa Emma verán suspendido el servicio desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. En Engativá, el corte impactará al barrio Villas de Granada I, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. Fontibón presenta suspensión en el barrio Franco entre las 8:30 a. m. y la 1:00 p. m., mientras que en Kennedy, el barrio Santa Catalina estará sin energía de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. Chapinero Occidental, en Teusaquillo, afronta corte de 8:15 a. m. a 5:15 p. m., y finalmente, el barrio El Uval Rural de Usme estará sin electricidad de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

En los municipios cercanos a Bogotá se repite el patrón de cortes programados. En Cota, sector Parcelas, el corte será de 8:15 a. m. a 5:00 p. m., y en las veredas Siberia, Vuelta Grande y Parcelas, de 5:00 a. m. a 5:00 p. m. Funza tendrá la suspensión en la vereda Florida desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. En la comuna 4 de Soacha, los barrios El Arroyo y Villa Esperanza El Barreno tampoco tendrán servicio de 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Ante estos trabajos programados, Enel Colombia recomienda a los usuarios tomar precauciones para proteger sus electrodomésticos, como mantenerlos desconectados durante las horas de intervención para evitar daños por intermitencia. Otra sugerencia importante es organizar las actividades diarias teniendo en cuenta las horas de suspensión de energía. Además, se aconseja conservar los alimentos refrigerados, evitando abrir la nevera repetidamente. Si en hogares o edificaciones se requiere la entrada del personal técnico, Enel recomienda autorizar su ingreso previa verificación de la identidad llamando a su línea oficial para Bogotá y Cundinamarca.

Este tipo de intervenciones buscan mejorar la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico en la ciudad y su área metropolitana, según informó Enel Colombia.

¿Qué barrios de Bogotá y Cundinamarca están sin luz este jueves 13 de agosto de 2026?

Las localidades de Bogotá que tendrán cortes son Bosa, Engativá, Fontibón, Kennedy, Teusaquillo y Usme, con barrios específicos como San Bernardino Potreritos, Villa Emma, Villas de Granada I, Franco, Santa Catalina, Chapinero Occidental y El Uval Rural. En Cundinamarca, los municipios afectados son Cota (sector Parcelas y veredas Siberia, Vuelta Grande y Parcelas), Funza (vereda Florida) y Soacha, comuna 4 (barrios El Arroyo y Villa Esperanza El Barreno).

¿Cuáles son las recomendaciones de Enel Colombia para los cortes de luz programados?

Enel Colombia sugiere desconectar electrodomésticos, organizar las actividades considerando el horario de los cortes, mantener los alimentos refrigerados correctamente y autorizar el ingreso del personal técnico tras verificar su identidad. Todas estas medidas buscan evitar daños y facilitar el trabajo para la pronta recuperación del servicio eléctrico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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