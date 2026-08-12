Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

De acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), Bogotá tendrá este jueves 13 de agosto de 2026 una jornada marcada por condiciones climáticas estables. El pronóstico, presentado para anticipar cualquier contratiempo y facilitar la planificación del día, indica que se espera un cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco tanto en la madrugada como en las horas de la mañana y la tarde. La temperatura mínima estimada para la madrugada es de 10 grados Celsius y la temperatura máxima que podría alcanzar la ciudad durante la tarde es de 19 grados Celsius. Esta información es relevante para quienes necesitan salir de casa, ya sea por trabajo, estudio o actividades de ocio, pues anticipa un clima sin lluvias y temperaturas moderadas a lo largo de la jornada.

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El pronóstico fue divulgado oficialmente por el IDIGER, entidad encargada de monitorear y gestionar el riesgo climático en la capital colombiana. Además, la ciudadanía puede complementar esta información con los reportes en tiempo real que ofrece el Sistema Alerta Bogotá (SAB), una plataforma que permite consultar los cambios atmosféricos y facilitar la toma de decisiones en el día a día.

Para quienes desean profundizar en el monitoreo local, existe una herramienta digital especialmente útil: el portal Mapas Bogotá, donde el usuario puede consultar el mapa de lluvias. El procedimiento es simple y accesible desde cualquier dispositivo, sea celular, tablet o computador. Basta con ingresar al sitio web mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ícono respectivo, elegir la opción "Otros mapas" y luego "Lluvias", digitar la dirección de interés y visualizar si en ese lugar está lloviendo.

Este tipo de servicios resulta útil no solo para evitar sorpresas climáticas al transitar por la ciudad, sino también para planificar actividades como asistir a eventos gratuitos, como el concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá ese mismo jueves. Así, las herramientas ofrecidas por IDIGER, SAB y Mapas Bogotá constituyen insumos clave para mantener informada a la ciudadanía sobre el clima y optimizar la movilidad y la agenda diaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa IDIGER y cuáles son sus funciones principales en Bogotá?

IDIGER corresponde al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, la entidad oficial encargada de prevenir, monitorear y responder a situaciones de riesgo climático en la ciudad de Bogotá. Su función principal es ofrecer reportes precisos sobre el clima, gestionar riesgos asociados a fenómenos naturales y proveer herramientas digitales para que la ciudadanía se mantenga informada y pueda tomar decisiones acertadas respecto a su movilidad y actividades cotidianas.

¿Cómo consultar el pronóstico del clima y lluvias en Bogotá desde Mapas Bogotá?

Para consultar el pronóstico de lluvias en la ciudad, usted debe acceder a mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ícono de mapa, buscar en “Tipos de mapa” la opción “Otros mapas” y luego elegir “Lluvias”. Ingrese la dirección de interés en el buscador y el sistema le mostrará la información sobre el estado del clima en esa ubicación específica, permitiéndole anticipar cambios atmosféricos con facilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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