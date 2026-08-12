Por: Portal Bogotá

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La medida conocida como 'pico y placa' sigue siendo uno de los principales mecanismos empleados por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para regular el tránsito en Bogotá. Este jueves 13 de agosto de 2026, la SDM ha confirmado los detalles actualizados de su aplicación para vehículos particulares y taxis, una información que resulta clave para quienes buscan evitar sanciones y planear sus desplazamientos.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, la restricción para vehículos particulares establece que únicamente podrán circular aquellos cuyas placas terminen en los números 1, 2, 3, 4 y 5. En el caso de los taxis, la medida permite el tránsito de vehículos con placas finalizadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Los horarios son diferentes para cada tipo de transporte: para los particulares la restricción rige desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., mientras que para los taxis inicia un poco antes, desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m.

Para quienes requieren utilizar sus vehículos sin estar sujetos a esta restricción, la SDM da la oportunidad de realizar un registro que les permite acceder al denominado Pico y Placa Solidario, una modalidad que consiste en pagar un valor específico para poder rodar por Bogotá sin sujeción a la medida. El registro y la obtención de este permiso especial se realiza exclusivamente a través del portal oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad (www.movilidadbogota.gov.co), evitando así riesgos de fraude en sitios no autorizados.

La SDM recalca que ningún intermediario ni página diferente a la oficial está autorizada para tramitar el permiso del Pico y Placa Solidario, y señala que la única modalidad de pago válida es el botón de Pagos Seguros en Línea (PSE) disponible en el mismo portal. Con esto, la entidad busca proteger a los usuarios de fraudes y garantizar un proceso seguro.

Finalmente, la institución recomienda a los conductores consultar únicamente las fuentes oficiales antes de salir, especialmente en días en que se implementan medidas de movilidad. Así, Bogotá sigue apostando por la organización vehicular como estrategia para mejorar la convivencia y la calidad de vida en la ciudad.

¿Qué vehículos pueden circular en Bogotá con pico y placa este jueves 13 de agosto de 2026?

Este jueves 13 de agosto de 2026, podrán circular los vehículos particulares cuyas placas concluyan en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que en el caso de los taxis están autorizadas las placas finalizadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0, de acuerdo con la información oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad.

¿Qué es el Pico y Placa Solidario y cómo se tramita en Bogotá?

El Pico y Placa Solidario es una modalidad que permite a los propietarios de vehículos particulares pagar una tarifa para circular sin restricciones de pico y placa. Este trámite solo puede realizarse a través del sitio oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad y el pago es exclusivamente mediante el botón de Pagos Seguros en Línea (PSE).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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