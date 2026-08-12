Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) invita a la ciudadanía bogotana a participar en una clase práctica de salsa y bachata, un evento gratuito que busca acercar el arte y el bienestar a todos los habitantes de la ciudad. Según información disponible en el portal oficial de la SDCRD, esta actividad tendrá lugar el jueves 13 de agosto de 2026, entre las 6:00 y 8:00 p. m., en el primer piso del Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, ubicado en la calle 82 No. 10-69. La entrada es libre y está dirigida a todo público, hasta completar el aforo del recinto.

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Bajo el eslogan “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, este tipo de iniciativas impulsadas por la SDCRD buscan brindar oportunidades recreativas y culturales que faciliten el bienestar personal a través del movimiento, la música y el fortalecimiento de habilidades sociales. En este evento, las personas tendrán la oportunidad de disfrutar el baile, fortalecer la técnica e incrementar la confianza en la pista. La organización destaca que, mediante ejercicios de repetición guiada y trabajo en pareja, quienes asistan podrán explorar pasos y giros, así como la conexión corporal, todo en un ambiente dinámico y divertido.

Al tratarse de una clase enfocada tanto en salsa como en bachata, se propone a los y las participantes una experiencia variada que integra dos de los ritmos bailables más reconocidos en la música latina. El evento no solo fomenta la destreza física, sino también la posibilidad de establecer una conexión con el cuerpo y con otras personas, enfatizando el bienestar integral a partir de la actividad artística.

La jornada, promovida por la SDCRD, se posiciona como una alternativa para fortalecer el sentido de pertenencia a la ciudad y disfrutar de espacios culturales gratuitos. La invitación está abierta para personas de todas las edades, resaltando la importancia de la danza en la construcción de una vida más activa y saludable. De acuerdo con la información oficial, para asegurar el acceso se recomienda llegar con tiempo suficiente, ya que la entrada se permitirá solo hasta completar el aforo establecido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades artísticas ofrece la SDCRD para el bienestar en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, se promueven espacios gratuitos en los que se integran el arte, la música y la actividad física. Un ejemplo de esto es la clase de salsa y bachata, en la cual las personas pueden mejorar su calidad de vida mediante el movimiento y la interacción social, afianzando su sentido de pertenencia a través de la danza.

¿Dónde y cuándo se realizará la clase gratuita de salsa y bachata en el CEFE Chapinero?

Según la información oficial, la clase gratuita se llevará a cabo el jueves 13 de agosto de 2026, de 6:00 p. m. a 8:00 p. m., en el aula de danzas ubicada en el primer piso del Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, en la calle 82 No. 10-69. La entrada será libre hasta completar aforo y está dirigida a todo público interesado en disfrutar de la danza y el bienestar.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.