Por: Portal Bogotá

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Bogotá refuerza su compromiso con la seguridad y bienestar de sus habitantes a través del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que facilita a la ciudadanía reportar daños en sus viviendas luego de eventos que puedan comprometer su habitabilidad. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), se habilitó un aplicativo móvil destinado a recibir reportes sobre posibles afectaciones en edificaciones y ofrecer orientación técnica especializada para la atención de cada caso.

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El proceso de atención inicia cuando los ciudadanos ingresan al enlace oficial compartido por la Alcaldía y completan un formulario donde deben describir el daño observado, suministrar información sobre la vivienda y adjuntar fotografías del estado del inmueble. Esta documentación es fundamental, ya que a partir de ella ingenieros especializados del IDIGER pueden realizar una valoración técnica inicial a distancia. El objetivo principal es determinar si la afectación reportada implica riesgos para la estabilidad de la edificación o la seguridad de sus ocupantes.

Según el IDIGER, la gestión de las solicitudes se hace teniendo en cuenta el orden de llegada y el volumen total de reportes que recibe la plataforma. Dependiendo de estas variables, algunas personas pueden acceder a orientación técnica el mismo día, mientras que otras deberán esperar una evaluación más detallada. En los casos en que la valoración inicial lo considere necesario, se agenda una visita técnica presencial para ampliar la revisión directamente en el lugar. Si el caso no amerita una visita, los ciudadanos recibirán las recomendaciones necesarias por correo electrónico, según los datos suministrados y las condiciones puntuales reportadas.

Es importante destacar, tal como lo recalca el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, que el solo hecho de diligenciar el reporte en la plataforma no garantiza automáticamente una visita técnica: cada caso es evaluado individualmente para determinar el mejor curso de acción. Esta estrategia digital surge como parte de los esfuerzos del Distrito por fortalecer los mecanismos de prevención y atención frente a situaciones de riesgo o desastre, permitiendo organizar eficazmente las solicitudes de la comunidad y optimizar los recursos de asistencia.

Quienes requieran acceder al aplicativo móvil pueden hacerlo ingresando al enlace oficial dispuesto por la Alcaldía de Bogotá. Así, la ciudad consolida un canal de apoyo y acompañamiento profesional, en línea con las iniciativas para salvaguardar la integridad de los ciudadanos ante cualquier evento que ponga en riesgo sus viviendas.

¿Cómo se pueden reportar afectaciones en viviendas en Bogotá a través del aplicativo del IDIGER?

Para reportar afectaciones en viviendas, usted debe ingresar al enlace oficial del aplicativo del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). Allí completará un formulario describiendo la afectación, adjuntará fotografías y aportará datos básicos de la edificación, para que los ingenieros evalúen las condiciones y definan si requiere atención presencial o recomendaciones técnicas a distancia.

¿Qué es el IDIGER y cuál es su función en la atención de emergencias en Bogotá?

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, conocido como IDIGER, es la entidad encargada de coordinar la prevención, manejo y atención de emergencias en Bogotá. Su función, según lo informado por la Alcaldía, es evaluar los reportes ciudadanos sobre daños, establecer si hay riesgos estructurales y brindar orientación técnica o visitas para garantizar la seguridad y habitabilidad de las edificaciones afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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