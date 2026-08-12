Por: Portal Bogotá

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Bogotá, a través de la campaña “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, activó un punto estratégico de acopio de donaciones en el Palacio de los Deportes para apoyar a los afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a San José del Palmar, en el departamento del Chocó, el pasado lunes 10 de agosto. De acuerdo con el Distrito, el centro de recepción funcionará desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., con el objetivo de recolectar insumos destinados directamente a la población chocoana impactada por el sismo.

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La administración precisa que este punto de acopio está dedicado exclusivamente al departamento del Chocó. La dirección es calle 63 # 54 A - 06, donde ciudadanos pueden acudir a entregar sus donaciones dentro del horario señalado. La convocatoria abarca la recepción de artículos en cinco categorías principales: cocina, alimentos no perecederos, materiales de construcción, artículos de aseo y objetos para el hábitat.

Según la lista oficial del Distrito, los elementos solicitados para cocina incluyen ollas, chocolateras, platos hondos, pocillos y cucharas grandes, priorizando utensilios de aluminio, acero inoxidable o plástico resistente. En cuanto a alimentos, se invita a donar productos básicos como arroz blanco, harina de trigo y maíz, pasta, avena en hojuelas, legumbres como lentejas y fríjol, leche en polvo, atún enlatado, azúcar, panela, aceite, café, sal, bocadillo, chocolate en pastillas y jamonada en conserva. Se recalca que todos los productos alimenticios deben estar debidamente empacados y con fechas de vencimiento vigentes.

Dentro de los materiales de construcción, se reciben elementos para reconstrucción y reparación de viviendas, tales como cemento, varilla de acero, alambre, malla, zinc arquitectónico y convencional, clavos, ganchos, perfiles, tubos estructurales, láminas de drywall y materiales para su instalación, además de tubería sanitaria e hidráulica, sanitarios, tanques para agua, materiales eléctricos, ladrillos y baldosas cerámicas. Por su parte, los artículos de aseo incluyen jabón, detergente, crema y cepillo dental, desodorantes, máquinas de afeitar, toallas higiénicas y papel higiénico.

Finalmente, en la categoría de hábitat, las autoridades piden donaciones de juegos de sábanas, cobijas, colchonetas, toldillos, hamacas, estufas de un solo puesto, ropa en buen estado y ropa interior nueva. Gustavo Quintero Ardila, secretario distrital de gobierno, afirmó que las ayudas se entregarán directamente a los damnificados del Chocó, tal como lo informó en su cuenta de la red social X.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde queda el punto de acopio de donaciones para Chocó en Bogotá?

El centro de acopio habilitado por el Distrito para recibir donaciones dirigidas al departamento del Chocó está ubicado en el Palacio de los Deportes, en la calle 63 # 54 A - 06. El horario de atención para la entrega de ayudas es de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., según información oficial del Distrito.

¿Qué alimentos y materiales se pueden donar para los afectados por el sismo en Chocó?

Se pueden donar alimentos no perecederos como arroz, harina de trigo y maíz, pasta, avena, lentejas, fríjol, leche en polvo, atún, azúcar, panela, aceite, café, sal, bocadillo, chocolate y jamonada en conserva. En cuanto a materiales, se reciben productos para cocina, artículos de aseo, elementos para construcción y reparación de vivienda, así como ropa en buen estado y nueva, entre otros insumos específicos recomendados por el Distrito.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.