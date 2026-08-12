Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La ciudad de Pereira vive un momento de dolor y conmoción tras el fallecimiento de tres hermanas adultas mayores que quedaron atrapadas bajo los escombros tras el colapso de un edificio en el barrio Centenario. De acuerdo con la información suministrada, la tragedia ocurrió como consecuencia de un fuerte sismo que afectó a la zona, causando graves daños estructurales y desatando una emergencia sin precedentes en esa comunidad.

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Desde que se tuvo conocimiento del desplome, diferentes organismos de socorro, junto a voluntarios y residentes del sector, acudieron rápidamente al sitio del suceso para iniciar las labores de búsqueda y rescate. De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, durante varias horas los equipos trabajaron sin descanso, adentrándose entre los restos de concreto con la esperanza de hallar con vida a las tres mujeres atrapadas. La colaboración de los habitantes de la zona resultó fundamental durante las primeras horas, proporcionando tanto apoyo logístico como emocional en medio de la incertidumbre creciente.

Sin embargo, a pesar de la dedicación y entrega demostrada por los rescatistas y todas las personas involucradas en la emergencia, el reto que suponía acceder a las víctimas superó las capacidades disponibles en ese momento. El colapso estructural y la inestabilidad del terreno dificultaron notablemente las maniobras, afectando el tiempo de respuesta y generando una profunda impotencia en quienes presenciaron el esfuerzo conjunto por salvarlas.

El desenlace no fue el que muchos esperaban. Las tres hermanas fallecieron juntas bajo los escombros, situación que no solo llenó de tristeza a sus familiares, sino que también impactó a quienes participaron activamente en las tareas de rescate. "Lo intentamos, pero no fue suficiente", expresaron algunos de los socorristas, reflejando el sentimiento de dolor y frustración que queda cuando, pese a la voluntad y el trabajo arduo, la tragedia resulta inevitable.

Esta situación enluta a una familia de Pereira y se suma a las consecuencias que ha dejado el fuerte movimiento telúrico en la región, subrayando la vulnerabilidad de las comunidades frente a eventos naturales de alto impacto.

¿Cuál fue el papel de los organismos de socorro durante la emergencia en el barrio Centenario de Pereira?

Durante la emergencia ocurrida en el barrio Centenario, los organismos de socorro, junto con voluntarios y habitantes de la zona, desempeñaron un papel esencial en las tareas de búsqueda y rescate. Se mantuvieron activos durante horas, removiendo escombros y buscando a las víctimas, aunque finalmente no lograron salvar a las tres hermanas que quedaron atrapadas bajo los restos del edificio.

¿Qué consecuencias dejó el colapso del edificio en Pereira tras el sismo?

El colapso del edificio en el barrio Centenario de Pereira, causado por un fuerte sismo, trajo como principal consecuencia la muerte de tres hermanas adultas mayores. Además del profundo dolor para sus familias, la tragedia evidenció la magnitud de la emergencia y resaltó la vulnerabilidad de la comunidad ante eventos naturales graves.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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