La tierra volvió a moverse en el Chocó este miércoles, mientras continúan las labores de atención humanitaria y remoción de escombros tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Terremoto en Colombia: epicentro en Chocó, alerta roja en cinco ciudades y balance oficial de víctimas y daños)

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que a las 13:32, hora local, del 12 de agosto, se registró un nuevo movimiento de magnitud 3,4, con epicentro en el municipio de San José del Palmar.

El evento ocurrió exactamente 48 horas después del sismo principal que afectó al departamento y que dejó daños en diferentes municipios.

Lee También

¿Dónde fue la nueva réplica?

De acuerdo con el reporte del SGC, el epicentro se ubicó a 20 kilómetros de la cabecera municipal de San José del Palmar, uno de los sectores relacionados con la emergencia provocada por el terremoto.

La réplica tuvo una profundidad de 98 kilómetros y fue detectada por la red sísmica nacional, que cuenta con estaciones de monitoreo en diferentes zonas del país.

El evento también aparece dentro del seguimiento que se adelanta desde estaciones ubicadas en áreas cercanas al Chocó, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca.

La magnitud de 3,4 es considerablemente menor frente al movimiento principal de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto.

Una nueva señal dentro de la actividad sísmica de la zona

La aparición de réplicas después de un sismo de gran magnitud forma parte del comportamiento que puede presentarse tras estos eventos. Por eso, el nuevo movimiento debe analizarse dentro de la secuencia sísmica que continúa siendo monitoreada por las autoridades.

El dato adquiere especial relevancia por el momento en que ocurre: las comunidades del Chocó todavía enfrentan las consecuencias del terremoto, mientras equipos de emergencia avanzan en la búsqueda, evaluación de daños y atención de las familias afectadas.

El reporte del SGC permite establecer la ubicación, magnitud y profundidad de este nuevo evento, pero no significa por sí solo que se esté produciendo un nuevo terremoto de las dimensiones del registrado el 10 de agosto.

Por ahora, el seguimiento permanece concentrado en San José del Palmar y los demás municipios afectados, mientras continúan las labores de atención tras la emergencia.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.