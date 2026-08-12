Laika inauguró este 12 de agosto una megatienda en Bogotá, ubicada en la Calle 94 # 13 – 73, y anunció que destinará el 50 % de las ventas realizadas durante la jornada de apertura para apoyar a las familias y animales afectados por la emergencia provocada por el terremoto.

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Como parte de su estrategia de ayuda, la compañía puso a disposición 12 toneladas de donaciones: siete toneladas de alimento para perros y gatos y otras cinco toneladas de ayudas humanitarias.

Además, habilitó tiendas en Bogotá, Cali y Medellín como puntos de recolección para recibir concentrado, alimento húmedo, snacks, medicamentos y guacales para animales, así como alimentos no perecederos y medicamentos para las personas damnificadas.

Los puntos de acopio están ubicados en cuatro zonas de Bogotá, dos en Cali y tres en Medellín.

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La empresa también habilitó asesoría veterinaria virtual gratuita para familias cuyos perros o gatos hayan resultado afectados por el sismo.

A través de una línea de atención, los tutores podrán recibir orientación profesional sobre posibles lesiones, estrés, desorientación y otras consecuencias derivadas de la emergencia.

Laika invitó a clientes, colaboradores y ciudadanos a sumarse a la iniciativa mediante donaciones y difusión de la información.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.