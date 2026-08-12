Colombia se ubicó en 2025 como el sexto país de América Latina con mayor tasa de informalidad laboral, al registrar 54,3% de los trabajadores ocupados en esta condición, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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El porcentaje supera en 6,9 puntos el promedio de los 15 países analizados, que fue de 47,4%.

Bolivia lideró el ranking con 82,2%, seguida por Ecuador (70,1%), Perú (69,8%), Guatemala (66,2%) y Paraguay (64,3%). En contraste, Uruguay presentó la menor informalidad, con 22,4%.

La OIT señala que la informalidad colombiana responde a múltiples factores, como la baja productividad, las dificultades para acceder a financiamiento y los altos costos de formalización.

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El estudio estima que 65% de las empresas informales tendría capacidad para formalizarse, mientras 22% opera cerca del límite de supervivencia y 13% enfrenta condiciones de exclusión o barreras de entrada.

Aunque el desempleo bajó de 10,5% a 9,1% en el primer trimestre de 2026 y la ocupación aumentó a 58,2%, persisten problemas entre los jóvenes.

El desempleo juvenil llegó a 20,2% en 2025 y 59,1% de los jóvenes ocupados trabajaba informalmente. Además, persisten amplias brechas laborales entre hombres y mujeres.

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