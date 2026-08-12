Colombia se ubicó en 2025 como el sexto país de América Latina con mayor tasa de informalidad laboral, al registrar 54,3% de los trabajadores ocupados en esta condición, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El porcentaje supera en 6,9 puntos el promedio de los 15 países analizados, que fue de 47,4%.
Bolivia lideró el ranking con 82,2%, seguida por Ecuador (70,1%), Perú (69,8%), Guatemala (66,2%) y Paraguay (64,3%). En contraste, Uruguay presentó la menor informalidad, con 22,4%.
La OIT señala que la informalidad colombiana responde a múltiples factores, como la baja productividad, las dificultades para acceder a financiamiento y los altos costos de formalización.
El estudio estima que 65% de las empresas informales tendría capacidad para formalizarse, mientras 22% opera cerca del límite de supervivencia y 13% enfrenta condiciones de exclusión o barreras de entrada.
Aunque el desempleo bajó de 10,5% a 9,1% en el primer trimestre de 2026 y la ocupación aumentó a 58,2%, persisten problemas entre los jóvenes.
El desempleo juvenil llegó a 20,2% en 2025 y 59,1% de los jóvenes ocupados trabajaba informalmente. Además, persisten amplias brechas laborales entre hombres y mujeres.
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