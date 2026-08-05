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El reciente informe de Cali Cómo Vamos resalta varios hitos significativos para la ciudad en los últimos años. De acuerdo con este observatorio ciudadano, Cali ha logrado reducir la pobreza a su nivel más bajo en catorce años y ha presentado cifras históricas de empleo, reflejando un crecimiento económico que supera al promedio nacional. Según palabras de Danny Angarita, director ejecutivo de Cali Cómo Vamos, “en materia de mercado laboral 2025 cerró por primera vez con una tasa de desempleo de un dígito, es decir, menor al 10%. Y la última información que presenta el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), con corte entre abril y junio del presente año, indica que la tasa de desempleo para ese trimestre es la más baja de los últimos 20 años”.

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No obstante, el panorama integral destaca desafíos relevantes. El informe alerta sobre la situación de seguridad: en 2025, Cali registró una tasa de homicidios por encima del promedio nacional, contabilizando 1.058 casos, una cifra que evidencia el impacto de la violencia regional. El documento indica que 64 de los 84 municipios del Valle del Cauca y del Cauca cuentan con presencia de grupos armados organizados, cuyos delitos inciden directamente en la seguridad de la ciudad. Además, datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la policía revelan que el 37% de los actos terroristas del país durante ese año ocurrieron en Valle del Cauca o en Cauca.

Otro punto crítico señalado en el informe es el sistema de salud. Aunque la cobertura supera la cantidad de habitantes, persisten las quejas de la ciudadanía por demoras en citas, tratamientos y entrega de medicamentos. En 2025, el país superó por primera vez los dos millones de reclamos y, según Cali Cómo Vamos, Valle del Cauca fue uno de los departamentos con mayor tasa de reclamos por habitante, con Cali como epicentro.

El informe también plantea la necesidad de ampliar la cobertura educativa, fortalecer el sistema de movilidad y lograr la cofinanciación nacional del tren de cercanías, un proyecto considerado clave para mejorar la competitividad y el empleo, así como disminuir el impacto ambiental en la región. Según análisis de la Comisión de Competitividad citados, Cali y el Valle del Cauca aportan el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional pero apenas reciben el 3% de la inversión en infraestructura, mostrando una marcada brecha en desarrollo regional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales retos de Cali en seguridad y por qué afectan a la ciudad?

Según el informe de Cali Cómo Vamos, la seguridad es uno de los mayores desafíos, ya que Cali tuvo una tasa de homicidios superior al promedio nacional en 2025, con 1.058 casos. El impacto principal proviene de la presencia de grupos armados organizados en municipios cercanos, lo cual incide directamente en la violencia y dinamiza actos delictivos en la ciudad. Además, el Valle del Cauca y el Cauca fueron los departamentos con mayor concentración de actos terroristas ese año, evidenciando la complejidad del contexto regional.

¿Por qué es importante el proyecto del tren de cercanías para Cali y la región?

El tren de cercanías es destacado como fundamental por Cali Cómo Vamos porque se espera que mejore significativamente la movilidad entre Jamundí y Cali, reduzca tiempos de desplazamiento, aumente la competitividad regional y disminuya el impacto ambiental. Además, el proyecto impulsaría el empleo y demanda una mayor inversión nacional para cerrar la brecha entre el aporte de la región al Producto Interno Bruto (PIB) y la inversión en infraestructura recibida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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