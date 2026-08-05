Por: El Espectador

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Por primera vez desde que comenzó a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esa instancia de justicia transicional no tendrá representación en la ceremonia de posesión del presidente de la República de Colombia. El presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, no fue invitado a la toma de mando de Abelardo de la Espriella este 7 de agosto en Cali, lo que marca un momento inédito en las relaciones entre el nuevo Gobierno y la entidad creada por el Acuerdo de Paz de 2016, como señala información de El País y Semana.

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La ausencia de la JEP en esta cita protocolaria se da en un contexto de tensión. Tras la victoria electoral de Abelardo de la Espriella en junio pasado, el magistrado Ramelli manifestó en diversas ocasiones su interés en entablar un diálogo directo sobre el futuro de la JEP. No obstante, según declaró a El País, “hemos venido haciendo la invitación a conversar directamente; incluso enviamos una carta formal. Hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta”. Esta falta de comunicación resalta el distanciamiento del presidente electo frente a la justicia transicional instaurada como parte de los compromisos de paz del Estado.

Durante la campaña electoral, Abelardo de la Espriella manifestó de manera explícita su intención de “desmontar” la JEP. En una entrevista con Caracol Radio, afirmó que la jurisdicción “no ha producido absolutamente nada, porque no ha habido ni justicia, ni verdad, ni reparación”. Sin embargo, expertos han advertido que eliminar la JEP requeriría reformar la Constitución Política, pues la entidad está incorporada en la carta magna, y el cumplimiento del acuerdo de paz es una obligación estatal, independiente de la ideología del jefe de Estado.

La exclusión de la JEP no es un caso aislado. También se quedaron sin invitación los expresidentes Ernesto Samper y Juan Manuel Santos, así como Paloma Valencia, quien tras su derrota en la primera vuelta presidencial expresó rápidamente su apoyo a De la Espriella. El motivo de la no invitación a Samper estaría relacionado con cuestionamientos al financiamiento de su campaña de 1994, mientras que la exclusión de Santos tendría vínculos con su papel en la firma del Acuerdo de Paz con las antiguas Farc, que dio origen a la JEP.

Un dato relevante es que los antecesores de Ramelli, Patricia Linares y Eduardo Cifuentes, sí asistieron a anteriores posesiones presidenciales, lo que evidencia una ruptura con la tradición reciente. Por el contrario, De la Espriella sí se ha reunido informalmente con líderes de las altas cortes, pero la JEP sigue al margen de estos acercamientos institucionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no fue invitada a la posesión de Abelardo de la Espriella?

La razón principal es la postura crítica que ha expresado el presidente electo, Abelardo de la Espriella, hacia la JEP. Durante su campaña, manifestó su deseo de desmontar esta jurisdicción y cuestionó su eficacia, argumentando que, en su criterio, no ha ofrecido justicia, verdad ni reparación. Esto, sumado a la falta de respuesta formal a las invitaciones del magistrado Alejandro Ramelli para dialogar, resultó en la exclusión institucional de la ceremonia en Cali.

¿Qué retos enfrenta la JEP tras la elección de Abelardo de la Espriella como presidente?

Uno de los principales retos para la JEP es el distanciamiento político y comunicativo con el nuevo presidente, quien ha manifestado intenciones de eliminarla pese a que cambiar su estatus requeriría una reforma constitucional. Además, la exclusión de espacios de diálogo y de actos protocolarios refleja un ambiente menos favorable para la cooperación institucional, lo que podría afectar la definición de presupuestos y agendas de trabajo en los próximos meses.

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