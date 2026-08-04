Por: El Espectador

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Alexander Díaz Mendoza, identificado con el alias ‘Calarcá Córdoba’, fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación debido a su implicación en una serie de graves crímenes en los departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá, Huila y Tolima. Según información recogida por El Espectador y confirmada por la Fiscalía, la imputación se realizó tras ser declarado “persona ausente” por un juez de control de garantías, ante la imposibilidad de notificarlo personalmente, en un proceso avalado el pasado 31 de julio por un juez de segunda instancia.

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La Fiscalía, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, le atribuyó a Díaz Mendoza múltiples delitos: concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido, secuestro simple, desaparición forzada agravada, tortura en persona protegida y reclutamiento ilícito de menor de edad.

De acuerdo con las pesquisas realizadas, desde 2022 alias ‘Calarcá’ sería el jefe principal del Bloque Jorge Suárez Briceño, un componente de las disidencias de las Farc, encargado de coordinar operaciones armadas, redes de apoyo y finanzas ilícitas. Según la Fiscalía, este bloque estaría involucrado en extorsiones, narcotráfico, explotación ilegal de minerales, adquisición de armamento, amenazas, desplazamientos y otras conductas criminales que afectan varios territorios.

Entre los hechos más destacados que investiga la Fiscalía, se encuentran tres homicidios colectivos perpetrados en el departamento de Guaviare durante la disputa territorial entre el Bloque Jorge Suárez Briceño y el Bloque Amazonas. Los crímenes ocurrieron entre enero de 2025 y enero de 2026 en zonas rurales de Calamar, San José del Guaviare y El Retorno, cobrando la vida de 54 personas, incluidas 11 menores de edad y siete militares, según el ente acusador.

Otros señalamientos incluyen seis homicidios contra firmantes del Acuerdo de Paz cometidos entre 2023 y 2025, así como el caso de un comerciante desaparecido el 17 de noviembre de 2023 en Castillo, Meta. La investigación indica que la víctima fue retenida, torturada y posteriormente desaparecida por el grupo armado, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Asimismo, la imputación contempla el reclutamiento ilícito de una adolescente de 14 años en Garzón, Huila, el 20 de junio de 2023. La menor habría permanecido bajo el control del grupo hasta marzo de 2026, cuando logró huir tras ser entrenada y utilizada en operaciones militares.

Para proceder con la imputación como persona ausente, la Fiscalía desplegó diversas acciones para ubicar a Díaz Mendoza, incluso solicitó la colaboración del entonces alto comisionado para la Paz, Otty Patiño.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue imputado Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá Córdoba’, por la Fiscalía General de la Nación?

La Fiscalía le atribuyó a Díaz Mendoza responsabilidad en múltiples delitos como homicidio, secuestro, desaparición forzada, tortura y reclutamiento de menores, cometidos en diversos departamentos y relacionados con su liderazgo al frente del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc. La imputación responde a la evidencia recabada sobre su vínculo directo con estos crímenes y sobre hechos de violencia que incluyen homicidios colectivos y ataques contra firmantes del Acuerdo de Paz.

¿Qué significa ser imputado como “persona ausente” en un proceso judicial?

Ser imputado como “persona ausente” implica que el acusado no compareció a las citaciones de la Fiscalía ni pudo ser notificado, pero el proceso penal avanza en su contra por decisión de un juez. Esto suele ocurrir cuando se agotan los recursos para localizarlo, como en el caso de Díaz Mendoza, permitiendo que se le imputen cargos pese a no estar presente en las audiencias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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