La desaparición del empresario antioqueño Luis Fernando Quiróz Muñoz, de 56 años, mantiene en alerta a sus familiares y a las autoridades, que avanzan con las investigaciones para esclarecer qué ocurrió con él. El caso tomó un nuevo rumbo luego de que la camioneta en la que se movilizaba fuera encontrada completamente incinerada en una zona rural, sin que hasta ahora exista información sobre su paradero.

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De acuerdo con información conocida por El Tiempo, el empresario fue visto por última vez el pasado 24 de julio, cuando salió de Medellín con la intención de desplazarse hacia Puerto Triunfo, en Antioquia. Según les explicó a sus allegados, el viaje tenía como propósito concretar la compra de un lote.

Sin embargo, poco después de iniciar el recorrido, la comunicación con su familia se interrumpió por completo. Desde ese momento no volvieron a tener noticias suyas, situación que motivó la denuncia por desaparición y el inicio de las labores de búsqueda por parte de las autoridades.

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Con el paso de los días surgió uno de los hallazgos más relevantes del caso. Como indicó el diario, la Policía confirmó que la camioneta de Quiróz apareció totalmente calcinada en una trocha cercana a Cimitarra, en Santander. En el sitio no fueron encontrados rastros del empresario, por lo que las autoridades continúan recopilando elementos que permitan establecer qué ocurrió durante el recorrido.

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La investigación también reveló que, antes de desaparecer, el empresario habría sostenido un encuentro con dos personas, entre ellas una mujer. Según el medio de comunicación, ambas son buscadas por los investigadores debido a que podrían aportar información clave para reconstruir las últimas horas del constructor.

Otro aspecto que llamó la atención de los investigadores es la ruta que siguió el vehículo antes de ser encontrado destruido por el fuego. El coronel Néstor Arévalo explicó que los registros disponibles muestran un desplazamiento por varios departamentos, aunque todavía no existe claridad sobre las razones de ese trayecto.

“Este vehículo apareció incinerado en una vía cerca a Puerto Araujo. Se hizo seguimiento. Esta persona salió desde Medellín, tomó la ruta Medellín-Bogotá, estuvo en Doradal, y luego apareció el carro incinerado. Hay un reporte del paso en el peaje en Puerto Parra, lamentablemente no se ven las imágenes de quién conducía el carro. La familia lo reportó como desaparecido. Pasó por Antioquia, Cundinamarca y Caldas, no sabemos por qué fue la incineración en Santander”, explicó el oficial, en declaraciones recogidas por El Tiempo.

🚨Autoridades investigan ¿qué pasó? y ¿dónde está? Luis Fernando Quiroz, un empresario antioqueño que desde hace 10 días está desaparecido. En las últimas horas, encontraron su vehículo incinerado en Santander.👇 pic.twitter.com/RDambDsLI8 — Teleantioquia (@Teleantioquia) August 4, 2026

Con esa información, los investigadores intentan establecer en qué momento cambió el rumbo previsto inicialmente y cuáles fueron las circunstancias que llevaron al vehículo hasta el lugar donde finalmente fue hallado.

Mientras tanto, la familia permanece a la espera de noticias que permitan conocer el estado del empresario. Según informó el periódico, hasta el momento no se han recibido llamadas de extorsión ni mensajes en los que alguien reclame dinero por su liberación, un elemento que añade incertidumbre al caso y dificulta establecer una hipótesis clara sobre lo sucedido.

Las autoridades continúan recopilando videos de cámaras de seguridad, registros de peajes y otros elementos de prueba que permitan reconstruir el recorrido de Luis Fernando Quiróz Muñoz desde que salió de Medellín. Por ahora, la desaparición sigue siendo un misterio y las diligencias avanzan con el propósito de determinar qué ocurrió con el empresario y dar con su ubicación lo antes posible.

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