Por: El Espectador

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Un juez del Juzgado 26 Administrativo Oral del Circuito de Medellín determinó sancionar a Jorge Iván Ospina, agente interventor de la Nueva EPS y exalcalde de Cali, por desobedecer una orden judicial que obligaba a la entrega de medicamentos a un paciente en Antioquia. De acuerdo con la información publicada por El Espectador, la sanción consiste en el pago de una multa equivalente a un salario mínimo legal vigente. Además de Ospina, otros dos directivos de la Nueva EPS también fueron sancionados con la misma suma. Se trata de Ricardo Adolfo Echeverría Charicha, gerente regional de Salud de Antioquia, y Carlos Andrés Vasco Álvarez, gerente de la Regional Noroccidente.

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El caso tiene origen en una orden emitida el 3 de julio de 2026, que obligaba a la Nueva EPS —Entidad Promotora de Salud— a suministrar a Eduardo Torres Pérez, paciente afiliado, unos medicamentos fundamentales para tratar una enfermedad ocular. Dichos medicamentos, Dorzolamina, Timolol, Brimonidina y Latanoprost, debían ser entregados en un plazo de tres días a partir del fallo judicial, tras una tutela que el paciente había ganado debido a la necesidad urgente de su tratamiento.

Sin embargo, la Nueva EPS no realizó entrega de los medicamentos en el plazo establecido, lo que llevó a la apertura de un incidente de desacato por incumplimiento. En el proceso, el juez solicitó explicaciones a los funcionarios responsables, pero según consta en la decisión, ninguno ofreció justificaciones satisfactorias para explicar por qué la orden judicial fue ignorada. El fallo dejó en evidencia que los directivos incurrieron en conductas “evasivas y negligentes” y que no acataron el mandato que protegía el derecho a la salud del paciente durante los 12 meses que requería el tratamiento prescrito.

Esta sanción refleja la importancia del acceso oportuno a los tratamientos médicos ordenados por la justicia y el interés porque las entidades prestadoras de servicios de salud y sus directivos cumplan con las decisiones tomadas por los jueces cuando están en juego derechos fundamentales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fueron sancionados los directivos de la Nueva EPS en Medellín?

Los directivos de la Nueva EPS fueron sancionados porque no acataron una orden judicial que les exigía entregar, en un plazo de tres días, medicamentos vitales a un paciente que ganó una tutela. El juez concluyó que estos funcionarios actuaron de manera evasiva y negligente, ya que incumplieron el fallo que protegía el derecho fundamental a la salud.

¿Qué consecuencias tiene el incumplimiento de un fallo de tutela en Colombia?

El incumplimiento de un fallo de tutela en Colombia puede derivar en sanciones como multas para los funcionarios responsables, como ocurrió en este caso con los directivos de la Nueva EPS. La tutela es un mecanismo judicial diseñado para proteger derechos fundamentales, y su desacato representa una falta grave en el sistema judicial colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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