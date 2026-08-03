Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante el último fin de semana, las autoridades de tránsito de Ibagué realizaron una serie de operativos en distintas zonas de la ciudad, cuyo resultado dejó un balance contundente sobre el comportamiento vial de los conductores locales. De acuerdo con el informe divulgado, se impusieron en total 175 comparendos y se inmovilizaron 87 vehículos, lo que pone en evidencia que varias infracciones continúan siendo frecuentes en la capital del Tolima.

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El comportamiento más sancionado durante estos controles fue el estacionamiento en lugares prohibidos. Según cifras del balance, 49 conductores recibieron multas por dejar sus vehículos en sitios donde está expresamente prohibido parquear. Esta infracción se mantiene como la más recurrente, obstaculizando la movilidad y agravando la congestión, especialmente en sectores que ya presentan altos niveles de tráfico.

Sin embargo, el mal parqueo no fue la única conducta detectada por los agentes de tránsito. También se identificaron numerosas faltas relacionadas con la documentación y los requisitos legales para circular. El informe oficial indica que 29 comparendos fueron impuestos específicamente por infracciones cometidas por motociclistas, quienes, según la normativa, deben cumplir reglas particulares para su seguridad y la de los demás actores viales.

Adicionalmente, 18 personas fueron sancionadas por conducir un vehículo sin contar con la revisión técnico-mecánica vigente, un documento que certifica el buen funcionamiento del automóvil. Otra infracción frecuente estuvo relacionada con la ausencia de la licencia de conducción: 14 conductores fueron sorprendidos manejando sin haber obtenido este permiso. También se reportaron 11 casos de conductores que no portaban el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) al día, lo cual representa un riesgo en caso de accidentes en las vías.

Una situación alarmante fue el hallazgo de 10 personas conduciendo bajo los efectos del alcohol, una conducta que, además de estar fuertemente sancionada por la ley, pone en riesgo la vida de todos los usuarios de la vía. Según las autoridades, también se encontraron casos de transporte informal y otras faltas menores.

Las autoridades de tránsito han manifestado que este tipo de controles se mantendrán en distintos puntos de Ibagué como parte de una estrategia para promover el cumplimiento de las normas y prevenir conductas que pongan en peligro a conductores, pasajeros y peatones.

¿Cuáles son las infracciones de tránsito más frecuentes en Ibagué según el último informe?

De acuerdo con el reporte citado, la infracción más frecuente en Ibagué sigue siendo el estacionamiento en lugares prohibidos, seguida del incumplimiento de normas por motociclistas, circular sin la revisión técnico-mecánica vigente, conducir sin licencia de conducción y la falta del SOAT. Cada una de estas faltas representa riesgos para la seguridad vial y ha llevado a la imposición de numerosos comparendos.

¿Cómo afectan las infracciones de tránsito identificadas a la movilidad y seguridad en Ibagué?

Las infracciones detectadas repercuten directamente en la congestión vehicular y el aumento de accidentes. El mal parqueo genera obstrucción en las vías, mientras que circular sin documentación adecuada o bajo los efectos del alcohol incrementa los riesgos de siniestros viales, afectando tanto a conductores como a peatones y pasajeros, de acuerdo con la información revelada en los operativos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.