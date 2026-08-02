Por: Portal Bogotá

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Este lunes 3 de agosto de 2026, la medida de restricción vehicular conocida como pico y placa estará vigente en Bogotá para vehículos particulares y taxis, de acuerdo con la información difundida por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). La restricción aplica de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. para vehículos particulares y de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. para taxis, estableciendo un control sobre qué vehículos pueden circular según el último dígito de las placas.

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En detalle, los vehículos particulares autorizados para circular este lunes son aquellos cuyas placas terminan en los números 1, 2, 3, 4 y 5. Por su parte, los taxis habilitados corresponden a los que tienen placas finalizadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0, según precisa la SDM. Esta información busca orientar a la ciudadanía y evitar sanciones económicas por incumplimiento de la normativa vigente.

Para las personas que desean estar exentas de la medida, la SDM habilita la modalidad de ‘Pico y Placa Solidario’, un sistema donde el ciudadano puede registrarse y efectuar un pago que le permitirá usar su vehículo sin restricciones temporales. El trámite solo puede hacerse en el portal oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, lo que garantiza transparencia y seguridad en el procedimiento.

La entidad distrital ha hecho un llamado especial a los ciudadanos para que no se dejen engañar por páginas falsas o intermediarios no autorizados que ofrecen el ‘Pico y Placa Solidario’. Según advierte la SDM, el único canal válido y oficial para adquirir este permiso es su plataforma digital, a la cual se accede exclusivamente a través de www.movilidadbogota.gov.co. Los pagos deben realizarse mediante el botón PSE de la página, lo que permite un proceso seguro y transparente.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, cualquier oferta realizada fuera de esta plataforma es inexistente y los usuarios deben tener precaución para evitar fraudes. No se contemplan intermediarios ni otros portales autorizados para realizar este tipo de trámites, lo que refuerza el compromiso institucional con la seguridad de los ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la medida de pico y placa en Bogotá para particulares y taxis?

La medida de pico y placa en Bogotá establece horarios y días específicos de restricción para la circulación de vehículos particulares y taxis, con el objetivo de controlar el flujo vehicular. Este lunes, según la SDM, pueden circular los carros particulares cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5 y los taxis cuyas placas finalizan en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0, en los horarios definidos por la entidad.

¿Qué es el Pico y Placa Solidario en Bogotá y cómo evitar fraudes?

El Pico y Placa Solidario es una alternativa ofrecida por la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá que permite, a través de un pago, que ciertos conductores queden exentos de la restricción de pico y placa. Para evitar fraudes, solo se debe gestionar el permiso y su pago mediante la plataforma oficial de la SDM, sin intermediarios ni páginas ajenas a la entidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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