Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció una serie de cortes programados en el suministro de agua potable en varias localidades y barrios de la capital y zonas aledañas, durante la semana del 3 al 6 de agosto de 2026. Estos cortes responden a trabajos técnicos esenciales, como la instalación de válvulas, empates de redes de acueducto y obras de mantenimiento, que buscan mejorar de manera preventiva la infraestructura y minimizar daños mayores en tuberías y sistemas de suministro, según informó el portal oficial de la alcaldía de Bogotá.

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El lunes 3 de agosto los barrios San Pablo Jericó (localidad de Fontibón) y sectores de Kennedy, como Patio Bonito, Osorio, Galán y otros, serán afectados con suspensiones de hasta 27 y 12 horas respectivamente. Para el martes 4 de agosto, se reportan trabajos en barrios de Usaquén (Estrella del Norte, Las Orquídeas), Kennedy, Engativá, San Cristóbal, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar, con cortes que pueden alcanzar hasta 27 horas. En esa jornada, también se incluirán zonas de Chapinero, Santafé, Los Mártires, Antonio Nariño y otros, donde habrá zonas de baja presión y suspensión total del servicio debido a mantenimiento correctivo.

El miércoles 5 de agosto se destacan las labores en barrios de Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe, Antonio Nariño, Usaquén, Bosa y Puente Aranda. Los cortes para estos sectores serán de 24 y hasta 27 horas, principalmente por empates de redes y mantenimientos. El jueves 6 de agosto, la interrupción alcanzará a barrios de Barrios Unidos (Rionegro, Los Andes) y Suba (San Carlos de Suba, Bilbao, Tibabuyes Occidental), también por instalación de válvulas y empates de redes.

De acuerdo con la EAAB, la programación de estas suspensiones se hace para prevenir emergencias mayores y garantizar la continuidad del servicio de calidad. Además, se recomienda a los ciudadanos llenar tanques de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada antes de 24 horas y usar el líquido con racionalidad, privilegiando actividades esenciales como lavarse las manos y preparar alimentos. El servicio de abastecimiento mediante carrotanques se dará con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta afluencia, los cuales pueden solicitar atención a través de la Acualínea 116.

Estos cortes se programan bajo estrictos protocolos para reducir molestias a la ciudadanía, orientando a los usuarios sobre la importancia del mantenimiento preventivo en una ciudad que depende de redes de acueducto extensas y complejas.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá con cortes de agua entre el 3 y el 6 de agosto de 2026?

Durante la semana del 3 al 6 de agosto de 2026, barrios de localidades como Fontibón, Kennedy, Usaquén, Engativá, San Cristóbal, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Chapinero, Barrios Unidos y Suba tendrán cortes de agua programados, según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Las suspensiones buscan facilitar trabajos técnicos y de mantenimiento en las redes de agua potable.

¿Qué recomendaciones da la EAAB durante los cortes de agua en Bogotá?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) sugiere llenar los tanques de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada en menos de 24 horas, usar el agua de manera racional, y priorizar actividades fundamentales. Además, brinda servicio de carrotanques especialmente a hospitales y centros con alta concentración de personas, que se pueden solicitar por la Acualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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