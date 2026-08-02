Por: El Espectador

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Miles de habitantes de Bogotá deberán ajustar su rutina debido a una serie de suspensiones programadas en el servicio de agua, las cuales se llevarán a cabo entre el lunes 3 y el jueves 6 de agosto. Estas interrupciones, según lo informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), responden a trabajos de mantenimiento, reparación e instalación de nueva infraestructura dentro del sistema de acueducto de la ciudad. El propósito principal de estas labores es mejorar la confiabilidad y desempeño de las redes de distribución, así como prevenir averías o daños graves que podrían afectar a un mayor número de usuarios en el futuro.

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Durante estos cuatro días, los cortes impactarán a diferentes zonas de la ciudad, incluidos barrios pertenecientes a localidades como Fontibón, Kennedy, Usaquén, Engativá, San Cristóbal, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Chapinero, Santa Fe, Los Mártires, Antonio Nariño, Teusaquillo, Bosa, Barrios Unidos y Suba. Las suspensiones del servicio variarán entre 12 y 27 horas, dependiendo de la naturaleza de los trabajos que se desarrollen en cada sector.

El lunes 3 de agosto, los barrios afectados corresponderán principalmente a zonas de Fontibón, como San Pablo Jericó, y de Kennedy, donde localidades como Patio Bonito y Ciudad de Cali experimentarán cortes debido a la instalación de válvulas. El martes 4 de agosto se intensificará la intervención, siendo el día con mayor número de trabajos programados, incluyendo mantenimientos preventivos y correctivos, instalación de válvulas y empates de redes en once localidades diferentes.

La agenda continuará el miércoles 5 de agosto en barrios de Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe, Antonio Nariño, Usaquén y Bosa, donde se realizarán ajustes similares. Finalmente, el jueves 6 de agosto culminarán las labores en sectores de Barrios Unidos, especialmente Rionegro y Los Andes, así como Suba, donde los barrios San Carlos de Suba, Bilbao y Tibabuyes Occidental serán intervenidos.

La EAAB recomendó a los usuarios tomar precauciones como llenar los tanques de reserva antes de cada corte, consumir el agua almacenada en menos de 24 horas, priorizar su uso para necesidades básicas y, en caso necesario, solicitar carrotanques a través de la Línea 116, dando prioridad a entidades como hospitales o sitios con alta concentración de personas.

Estas suspensiones forman parte del plan de mantenimiento permanente de la EAAB, con el objetivo de fortalecer el acueducto de Bogotá y minimizar riesgos de interrupciones inesperadas en el suministro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá que tendrán cortes de agua entre el 3 y el 6 de agosto?

Según información proporcionada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), durante los días mencionados se presentarán suspensiones de agua en barrios de Fontibón, Kennedy, Usaquén, Engativá, San Cristóbal, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Chapinero, Santa Fe, Los Mártires, Antonio Nariño, Teusaquillo, Bosa, Barrios Unidos y Suba. La programación se distribuirá en diferentes días y horarios, con cortes que pueden variar entre 12 y 27 horas según el sector y tipo de trabajo programado.

¿Qué recomendaciones dio la EAAB por los cortes de agua programados en Bogotá?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) sugirió a los usuarios que llenen el tanque de reserva antes de cada corte, consuman el agua almacenada en menos de 24 horas, hagan uso racional del recurso priorizando necesidades como alimentación y lavado de manos, y, en caso de requerir abastecimiento adicional, soliciten carrotanques por la Línea 116, priorizando hospitales y lugares concurridos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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