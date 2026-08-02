Por: Portal Bogotá

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La salud mental de los estudiantes en Bogotá se ha convertido en un eje central de la agenda educativa distrital, impulsada por la Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles en el Concejo de Bogotá. Este colectivo ha priorizado el bienestar emocional y psicológico en su plan de trabajo para 2026, evidenciando la relevancia que este tema ha cobrado dentro de la comunidad estudiantil. Diversas entidades distritales, entre ellas las secretarías de Educación, Integración Social, Mujer y Salud, expusieron sus estrategias y resultados ante las inquietudes de los estudiantes, demostrando un enfoque articulado e integral.

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Julia Rubiano, secretaria de Educación, destacó el programa ‘Escuelas con Emociones’, orientado a fortalecer tanto el conocimiento como el desarrollo humano de los estudiantes, extendiendo su impacto a familias y comunidades. Según Rubiano, aprender a cuidar la salud mental implica reconocer, gestionar las emociones y construir relaciones basadas en el respeto. A través de la Malla de Aprendizajes, el programa aborda habilidades como autoconocimiento, empatía, resolución de conflictos y toma de decisiones, desde la gestación hasta la adultez, en línea con referentes académicos reconocidos.

La secretaría de Educación también presentó avances en el clima escolar: datos de la Encuesta de Clima Escolar reflejan que el 74% de los estudiantes percibe un ambiente positivo en sus colegios, mientras que la percepción negativa disminuyó cuatro puntos porcentuales con respecto a la medición anterior. Además, Bogotá cuenta con 1.750 docentes orientadores, 277 más que hace dos años y medio, la cifra más alta entre las principales ciudades del país. Se suman estrategias como la plataforma ‘Atenea’ y el programa ‘Acompáñame Master Class’, desarrollados junto a la Universidad Nacional, con énfasis en el manejo de la ansiedad y el acompañamiento en la construcción del proyecto de vida.

La Secretaría de Integración Social, por su parte, tiene programas preventivos y de superación de problemáticas juveniles como ‘Forjar Restaurativo’, IDIPRON y las Casas de Juventud. La Secretaría de la Mujer reportó más de 262.000 atenciones psicosociales desde 2024 a más de 100.000 mujeres, y la Secretaría de Salud socializó el modelo ‘MAS Bienestar’, basado en el Estudio de Salud Mental en Bogotá realizado en 2023.

Durante el encuentro, se resaltó la implementación del Sistema de Alertas de la Secretaría de Educación, que identificó este año a 584 estudiantes en alto riesgo de conducta suicida y aplicó tres niveles de prevención, articulando actores del sector educativo y de salud. Los cabildantes estudiantiles enfatizaron la importancia de mantener los canales de comunicación abiertos y fortalecer acciones preventivas en convivencia, seguridad y consumo de sustancias, reconociendo el compromiso para generar soluciones desde la propia comunidad estudiantil.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales estrategias para la salud mental en los colegios de Bogotá?

Las principales estrategias incluyen el programa ‘Escuelas con Emociones’, la expansión de docentes orientadores, plataformas educativas como ‘Atenea’ y el fortalecimiento de protocolos de atención mediante el Sistema de Alertas. Estas iniciativas buscan atender tanto la prevención como la intervención directa en casos de riesgo, coordinando esfuerzos desde las Secretarías de Educación, Integración Social, Mujer y Salud.

¿Cómo funciona el Sistema de Alertas para estudiantes en riesgo en Bogotá?

El Sistema de Alertas de la Secretaría de Educación detecta señales de riesgo en estudiantes, como repitencia, cambios frecuentes de colegio y deserción escolar. Una vez identificados los casos de mayor riesgo, se implementan tres niveles de acompañamiento: prevención universal desde los orientadores, seguimiento selectivo de la Secretaría de Educación y atención especializada, en conjunto con la Secretaría de Salud. Este enfoque busca reducir el riesgo de conducta suicida y promover el bienestar estudiantil.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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