Por: Caracol TV

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El segundo ciclo del Subsidio de Transporte Escolar (STE) ya comenzó a entregarse en Bogotá. Desde el pasado 24 de julio, la Secretaría de Educación del Distrito habilitó el desembolso del apoyo económico destinado a estudiantes de instituciones educativas oficiales que hacen parte del programa y reciben el beneficio a través de la modalidad DaviPlata. La iniciativa busca facilitar el desplazamiento de los alumnos hacia sus colegios y contribuir a que continúen asistiendo a clases de manera regular.

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¿Quiénes reciben el pago y hasta cuándo pueden retirarlo?

La Secretaría de Educación recordó que el subsidio podrá reclamarse durante un periodo de 30 días hábiles, por lo que los beneficiarios tendrán plazo hasta el 23 de agosto de 2026 para hacer efectivo el retiro de los recursos. El pago se realiza exclusivamente mediante la billetera digital de DaviPlata. Una vez el dinero esté disponible, las familias recibirán un mensaje de texto en el número de celular registrado en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), informando que el abono ya fue realizado.

Quienes reciban la notificación podrán consultar el saldo ingresando a la aplicación de DaviPlata con su documento de identidad y la contraseña correspondiente. Posteriormente, el dinero podrá retirarse en los diferentes canales habilitados por Davivienda. Entre las opciones disponibles para reclamar el subsidio se encuentran:

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Cajeros automáticos de Davivienda.

Oficinas de la entidad bancaria.

Corresponsales autorizados para retiros mediante DaviPlata.

Recuerde conservar el comprobante del retiro como respaldo de la transacción.

Más de 15.000 estudiantes recibirán el beneficio

De acuerdo con la Secretaría de Educación, un total de 15.815 estudiantes de colegios oficiales hacen parte del grupo de beneficiarios en esta modalidad de pago. Los recursos asignados para este segundo ciclo ascienden a $7.147.417.000, inversión que hace parte de la estrategia del Distrito para “reducir las dificultades de movilidad” que enfrentan algunos estudiantes al momento de desplazarse desde sus hogares hasta las instituciones educativas.

Además, recuerde actualizar sus datos: aunque la Secretaría de Educación aclaró que no actualizar la información en el SIMAT no implica perder el subsidio, sí advirtió que mantener los datos desactualizados puede generar retrasos en la entrega de los pagos. Por esa razón, hizo un llamado a padres, madres y acudientes para revisar periódicamente la información registrada en el sistema y reportar cualquier cambio que se presente. Entre los datos que conviene mantener actualizados se encuentran:

Número de teléfono celular.

Datos del acudiente o responsable del estudiante.

Información de contacto.

Cualquier novedad relacionada con la matrícula del alumno.

Contar con estos datos actualizados facilita que las familias reciban oportunamente las notificaciones sobre la disponibilidad del subsidio y evita inconvenientes durante el proceso de pago.

¿Cómo reclamar el subsidio de transporte escolar en Bogotá?

Las familias beneficiarias pueden seguir estos pasos para acceder al dinero:

Espere el mensaje de texto que confirma la disponibilidad del pago.

Ingrese a la aplicación de DaviPlata.

Digite el documento de identidad y la contraseña.

Verifique que el saldo haya sido abonado.

Retire el dinero en un cajero Davivienda , una oficina de la entidad o un corresponsal autorizado.

, una oficina de la entidad o un corresponsal autorizado. Guarde el comprobante del retiro como soporte de la operación.

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