Prosperidad Social confirmó que el programa Colombia Mayor realizará un pago doble a partir del miércoles 29 de julio de 2026, al unificar en un solo desembolso los ciclos 6 y 7 del subsidio.

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La medida permitirá que los beneficiarios reciban el equivalente a dos pagos consecutivos, con el objetivo de garantizar la continuidad del programa y evitar retrasos en la entrega de los recursos.

Los montos variarán según la edad y el lugar de residencia. Los adultos mayores menores de 80 años recibirán $160.000, correspondientes a dos giros de $80.000 cada uno, detalla El Tiempo.

Quienes tengan 80 años o más obtendrán $450.000, resultado de dos pagos de $225.000 por ciclo, añade ese medio.

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En Bogotá, gracias al convenio entre Prosperidad Social y la Administración Distrital, los beneficiarios recibirán hasta $560.000, al duplicarse el subsidio de $280.000 por ciclo, destaca ese diario.

La entidad aclaró que la unificación solo modifica el calendario de pagos y no los valores individuales del subsidio.

Además, recordó que el programa está dirigido a adultos mayores sin pensión y en condición de vulnerabilidad, quienes deben cumplir requisitos como estar clasificados en los grupos A, B o hasta C1 del Sisbén, tener nacionalidad colombiana y haber residido en el país durante los últimos diez años.

Prosperidad Social recomendó consultar únicamente sus canales oficiales para conocer las fechas y puntos autorizados de cobro y evitar fraudes.

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