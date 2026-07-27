Con miras a la declaración de renta de personas naturales, cuyo calendario irá del 12 de agosto al 26 de octubre de 2026, expertos recomiendan que la reducción del impuesto no dependa únicamente del momento de presentar la declaración, sino de una adecuada planeación financiera durante todo el año.

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Según Siigo, existen cinco beneficios tributarios que, si se cumplen los requisitos legales, permiten disminuir la base gravable o reducir el valor del impuesto.

El primero es la deducción por dependientes, que permite descontar hasta el 10 % de los ingresos brutos laborales, con un límite anual de $19.122.816 para quienes trabajaron todo 2025, siempre que se acrediten los soportes correspondientes.

También destacan los aportes voluntarios a pensión y los depósitos en cuentas AFC, que además de incentivar el ahorro para la jubilación o la compra de vivienda, generan beneficios tributarios.

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Otro mecanismo son las donaciones a entidades pertenecientes al Régimen Tributario Especial o autorizadas, que otorgan un descuento equivalente al 25 % del valor donado.

Asimismo, pueden deducirse los intereses pagados por créditos hipotecarios o leasing habitacional y los pagos por medicina prepagada y pólizas de salud, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la ley.

Finalmente, los expertos aconsejan conservar toda la documentación que respalde estas deducciones y proyectar la declaración con anticipación para aprovechar los beneficios tributarios permitidos.

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