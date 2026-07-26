Buscar vivienda en arriendo puede convertirse en una trampa si no se toman precauciones. Una nueva modalidad de estafa detectada en el norte de Bogotá está siendo utilizada por delincuentes para robar información personal de quienes buscan apartamentos, aprovechando publicaciones falsas en plataformas de clasificados.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Personas que viven en arriendo podrán adquirir vivienda propia con nuevo subsidio: hay trámite sencillo)

De acuerdo con un informe publicado por El Tiempo, los responsables crean varios anuncios idénticos de un mismo inmueble, ofreciendo supuestos apartamentos en arriendo con cánones que oscilan entre los 2 y 2.5 millones de pesos mensuales. Aunque las publicaciones parecen legítimas, todas hacen parte de una estrategia para engañar a los interesados.

El mecanismo comienza cuando la persona se comunica con el supuesto arrendador por WhatsApp. Allí recibe información sobre el inmueble y, poco después, le envían un archivo comprimido en formato ZIP, asegurando que se trata de un formulario para programar la visita al apartamento.

Lee También

Sin embargo, el archivo no contiene ningún documento relacionado con el proceso de arriendo. Según el reporte citado por el diario, se trata de un troyano de acceso remoto (RAT), un programa malicioso que, una vez instalado en el computador, permite a los delincuentes obtener acceso al dispositivo y a la información almacenada en él.

Cómo identifican a las víctimas

El informe señala que los estafadores utilizan el mismo número de WhatsApp, el cual no aparece registrado en bases de datos oficiales. Además, durante la conversación solicitan documentos que suelen pedirse en procesos reales de arrendamiento, como extractos bancarios y cartas de recomendación, con el fin de generar confianza y obtener más datos personales.

Otro aspecto que llama la atención es que los delincuentes insisten en que el archivo sea abierto desde un computador, ya que el software malicioso está diseñado para ejecutarse en ese tipo de dispositivos.

Las autoridades y expertos en ciberseguridad recomiendan desconfiar de cualquier archivo recibido por canales informales, especialmente si proviene de personas desconocidas. También aconsejan verificar que el inmueble exista realmente, revisar que el contacto corresponda a una inmobiliaria o propietario identificado y confirmar la información en registros oficiales antes de entregar documentos personales.

(Ver también: Aviso sobre arriendo de apartamentos entre 2 y 3 millones de pesos en estratos 3 y 4 de Colombia)

El caso no sería aislado. Según el informe de El Tiempo, modalidades similares ya comenzaron a detectarse en otras ciudades del país, entre ellas Cali, lo que evidencia que este tipo de fraude está expandiéndose y que quienes buscan vivienda deben extremar las medidas de seguridad para evitar convertirse en una nueva víctima.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.