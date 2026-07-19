Una sofisticada red de ciberdelincuentes habría utilizado herramientas de inteligencia artificial para engañar a ciudadanos de varios países de Latinoamérica con falsas ofertas de trámites de visas hacia Estados Unidos, según una investigación adelantada por autoridades colombianas y estadounidenses.

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Ciudadanos de Colombia, México, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras y Perú fueron contactados mediante videollamadas por supuestos funcionarios consulares que ofrecían gestionar permisos de viaje en medio de las restricciones migratorias anunciadas por el Gobierno de Donald Trump.

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Los delincuentes cobraban entre 500 y 2.000 dólares por estos supuestos servicios, una suma que podía alcanzar cerca de 6 millones de pesos colombianos. Sin embargo, las autoridades establecieron que las personas que aparecían en las llamadas no eran funcionarios reales, sino integrantes de una organización criminal que utilizaba tecnología para modificar rostros y voces.

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La investigación fue revelada por El Tiempo, medio que conoció detalles del expediente judicial.

Así operaba la red con inteligencia artificial

De acuerdo con las autoridades, los integrantes de la organización utilizaban una herramienta conocida como DeepFace, una tecnología capaz de alterar la apariencia facial y modificar características de la voz durante las videollamadas.

El objetivo era convencer a las víctimas de que estaban hablando con funcionarios oficiales. Para reforzar el engaño, los delincuentes creaban perfiles falsos en redes sociales y buscaban que, al momento de verificar la identidad de los supuestos asesores, los usuarios encontraran imágenes similares en páginas oficiales.

“Mediante la modalidad de DeepFace alteraban sus rostros y acentos durante las videollamadas. Para captar a sus víctimas, la red criminal había diseñado y administraba más de 100 perfiles falsos en distintas redes sociales”, explicó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol.

Según la investigación, los delincuentes también ofrecían supuestas oportunidades laborales en el exterior y utilizaban plataformas digitales para atraer nuevos usuarios.

El operativo fue realizado por la Dijín de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la agencia estadounidense de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Durante el procedimiento fueron capturadas cinco personas y se realizaron tres allanamientos en inmuebles ubicados en Ibagué, Tolima, que presuntamente funcionaban como centros de operación de la red.

Entre los elementos incautados encontraron 17 teléfonos celulares, tres computadores, una tableta electrónica, documentos con información personal de posibles víctimas, números de cuentas bancarias, cheques del Bank of America, dinero en efectivo y documentos relacionados con procesos migratorios estadounidenses.

También fueron halladas tarjetas de residencia permanente, certificados de nacionalización y documentos de seguridad social de Estados Unidos.

La investigación permitió establecer que dentro de la estructura criminal habría participación de un ciudadano turco, señalado de suministrar y operar el software utilizado para modificar las identidades digitales durante las videollamadas.

Según lo conocido por El Tiempo, en una audiencia judicial la fiscal Diana Alexandra Cortés mencionó información sobre un correo electrónico que alertaba sobre la presencia de esta persona en Ibagué.

“En el centro comercial La Quinta hay un local en el cual atiende un turco quien vende los equipos VPN y los programas para trabajar en eso”, indicó la fiscal durante la diligencia, al leer parte del correo incorporado al proceso.

Las autoridades también buscan a Diego Valencia Bonfante, señalado como esposo de una de las capturadas y quien habría escapado durante el operativo.

De acuerdo con el relato entregado por la Fiscalía, cuando los uniformados llegaron a una vivienda observaron a un hombre desplazándose por los techos de inmuebles vecinos, luego de romper una teja para intentar huir.

Aunque los habitantes del sector aseguraron que el sujeto escapó hacia una zona boscosa cercana, las autoridades no lograron detenerlo.

A los detenidos les fueron imputados delitos como violación de datos personales, falsedad personal agravada por el uso de inteligencia artificial, utilización ilícita de redes de comunicaciones, falsedad en documento privado, tráfico de moneda falsificada y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si existen más integrantes de la organización y establecer cuántas personas pudieron haber sido afectadas por esta modalidad de fraude.

Además, los investigadores advierten que otra estructura similar podría seguir operando mediante centros de llamadas clandestinos y manteniendo activas falsas ofertas relacionadas con trámites migratorios hacia Estados Unidos.

Por ahora, las autoridades recomiendan a los ciudadanos desconfiar de intermediarios que prometan visas garantizadas, cobros excesivos o trámites acelerados por canales distintos a los oficiales.

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