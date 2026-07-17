Por: VALORA ANALITIK

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La política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a convertirse en una herramienta de presión sobre sus socios comerciales. Desde que regresó a la Casa Blanca, el mandatario ha recurrido en varias oportunidades a la amenaza de imponer o elevar aranceles como mecanismo de negociación en temas que van desde el comercio y la seguridad fronteriza hasta la lucha contra el narcotráfico y la inmigración.

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En ese periodo, Trump ha anunciado gravámenes a distintos países, incluidos algunos socios estratégicos de Estados Unidos. En varios casos, esas medidas fueron modificadas, aplazadas o ajustadas tras negociaciones bilaterales o avances en los compromisos exigidos por Washington, manteniendo la incertidumbre sobre el alcance definitivo de su política comercial.

Ahora, el mandatario abrió un nuevo frente. Esta vez no por razones comerciales tradicionales, sino por los incendios forestales en Canadá, cuyo humo ha deteriorado la calidad del aire en amplias zonas del noreste y el medio oeste de Estados Unidos.

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Trump culpa a Canadá por el humo y amenaza con elevar los aranceles

A través de su red social Truth Social, Trump responsabilizó este viernes 17 de julio directamente al Gobierno canadiense por la propagación del humo que en los últimos días ha obligado a emitir alertas por mala calidad del aire en varias ciudades estadounidenses.

“Estamos responsabilizando a Canadá por el hecho de que no está manteniendo adecuadamente sus bosques y la vegetación que hay en ellos, y Estados Unidos está siendo invadido innecesariamente por un aire sucio, contaminado e insalubre, cuya calidad es peligrosa y totalmente inaceptable”, escribió el presidente.

Donald Trump, presidente de EE. UU.M ordenó un bloqueo marítimo a Venezuela, impidiendo que buques "sancionados" salgan o entren en el Caribe. Imagen: Flickr White House.

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El mandatario agregó que durante la jornada hablaría con el primer ministro canadiense, Mark Carney, para conocer qué medidas adoptará su Gobierno frente a la situación: “Lo llamaré durante el día para averiguar qué van a hacer al respecto”, afirmó.

Trump sostuvo además que el impacto económico de la contaminación es “incalculable” y acusó a Canadá de no realizar un manejo adecuado de sus bosques.

“Canadá se ha negado a realizar labores básicas de manejo forestal y limpieza de residuos, sabiendo que esa negativa conduciría exactamente a este resultado. Esto constituye una negligencia deliberada”, manifestó.

El presidente fue más allá y aseguró que los costos que, según él, está asumiendo Estados Unidos por esta situación deberán trasladarse a la política comercial.

“El costo de esta contaminación debe añadirse necesariamente a los aranceles que Canadá está pagando actualmente”, escribió en su publicación.

Hasta el momento, Trump no detalló cómo se calcularían esos eventuales costos ni explicó de qué manera se incorporarían a los gravámenes vigentes sobre productos canadienses.

Las declaraciones del mandatario se producen mientras una intensa temporada de incendios forestales mantiene activos cientos de focos en Canadá.

El humo ha cruzado la frontera y ha deteriorado la calidad del aire en ciudades como Nueva York, Washington D. C., Chicago, Detroit y otras zonas del noreste y el medio oeste estadounidense, lo que llevó a las autoridades a emitir alertas sanitarias y recomendar a la población limitar las actividades al aire libre.

De acuerdo con las autoridades canadienses, la emergencia continúa afectando especialmente a Ontario y otras provincias, donde miles de personas han debido ser evacuadas y varias comunidades han sufrido graves daños por el avance de las llamas. La provincia de Ontario anunció recientemente la compra de 11 nuevas aeronaves para fortalecer la capacidad de respuesta frente a incendios forestales.

Aunque Trump atribuyó el problema a una supuesta falta de manejo forestal por parte de Canadá, especialistas en incendios y clima sostienen que el aumento de estos eventos responde a múltiples factores.

Entre ellos mencionan el incremento de las temperaturas, las condiciones más secas registradas en los últimos años y otros efectos asociados al cambio climático, que han favorecido temporadas de incendios más extensas e intensas en el territorio canadiense.

Canadá alberga una de las mayores superficies boscosas del planeta y en los últimos años ha registrado algunas de las temporadas de incendios más severas de su historia, con impactos que han trascendido sus fronteras debido al desplazamiento del humo hacia Estados Unidos.

Las declaraciones del presidente estadounidense añaden un nuevo elemento de tensión a la relación entre Washington y Ottawa. En respuesta a las críticas provenientes de Estados Unidos, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, defendió la gestión realizada por las autoridades canadienses y señaló que, en lugar de cuestionar la respuesta del país, Estados Unidos podría colaborar con mayores recursos para combatir los incendios.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.